Esce con la bici e non rientra più: Assunta trovata senza vita in un canale

Assunta Pasinato, 84 anni, è stata ritrovata senza vita da un agricoltore. Sul cadavere della donna e sulla bici nessun segno di urto con un altro veicolo

Assunta Pasinato, 84 anni, è stata trovata senza vita in un canale, dopo essere uscita con la sua bici sabato 3 settembre, verso le ore 18:30.

La donna, che aveva una corporatura robusta, capelli castani e corti, era vestita di giallo e verde, con delle ciabatte nere e una borsa beige. Assunta era uscita in bici dalla sua casa a Tombolo, in provincia di Padova, ma non vi ha fatto mai più ritorno.

L’hanno infatti ritrovata senza vita ieri mattina, 5 settembre, finita in un canale in via Corse, tra Busiago di Campo San Martino e Villa del Conte, sempre in provincia di Padova.

A trovare il cadavere della donna è stato un agricoltore che lo ha notato da poco passate le ore 9 e ha subito contattato le forze dell’ordine. I familiari della donna si sono recati in loco con i carabinieri. Sul posto sono sopraggiunti anche i sanitari del 118, ma ormai per l’84enne non c’era modo di essere salvata.

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, la donna potrebbe essere scivolata nel canale in seguito alla perdita di controllo della sua bicicletta. Nell’area, infatti, non sarebbero stati riscontrati elementi che farebbero ipotizzare a uno scontro con un altro mezzo.

Nei giorni precedenti la scomparsa della donna, tre squadre della Protezione Civile si era subito messe sulle tracce dell’84enne, avvisate dal primo cittadino Cristian Andretta. L’allerta era stata diffusa anche ai carabinieri di Cittadella, e anche i carabinieri si erano messi alla ricerca della donna.

Hanno cercato nelle zone di San Martino di Lupari e Villa del Conte, e avevano anche ricevuto tutta una serie di segnalazioni su una donna il cui aspetto corrispondeva a quello dell’anziana, che camminava e teneva la bici tra le mani. Durante le ricerche, si coltivava la speranza di poterla rintracciare il prima possibile. Purtroppo, ogni speranza dei familiari di ritrovare la loro parente viva si è spenta ieri mattina, lunedì 5 settembre, quando il corpo di Assunta è stato rinvenuto senza vita nel canale di via Corse.