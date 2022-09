Si lesiona con i vetri rotti della portafinestra: Manuel muore dissanguato in casa

Manuel Godoy, 33 anni, è stato ritrovato morto in casa. Sabato sera, 3 settembre, secondo gli investigatori si sarebbe lesionato in modo letale con i vetri rotti di una portafinestra.

Lo hanno trovato morto nel suo appartamento, dissanguato. Questo il dramma occorso a Manuel Godoy, 33 anni, originario di Trento. Il 33enne viveva a Marco di Rovereto (Trento).

Dietro questa morte non vi sarebbe un omicidio ma, da quanto sinora ricostruito dagli investigatori che si sono occupati dell’inchiesta, Manuel si sarebbe ferito in modo accidentale, e ha perso molto sangue, il che ne ha causato il decesso.

I carabinieri, nel corso delle indagini svoltesi nell’abitazione del 33enne, hanno rinvenuto una portafinestra rotta e in alcune parti del corpo del giovane, c’erano dei tagli di una certa profondità causati dai vetri rotti della portafinestra, che è andata letteralmente in pezzi, per motivi su cui i militari dell’Arma stanno portando avanti tutta una serie di approfondimenti.

Manuel abitava solo nel suo appartamento a Marco di Rovereto e, da quanto ipotizzano i militari della stazione di Rovereto, la sua sarebbe una morte avvenuta accidentalmente, anche se l’inchiesta farà emergere ulteriori dettagli. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, che avevano sentito dei rumori provenire dalla casa del giovane e avevano deciso di contattare i militari perché avevano capito che era successo qualcosa di molto serio.

Purtroppo, una volta arrivati, sia i vigili del fuoco, sia i carabinieri, ormai per il giovane non c’era più niente da fare, era morto. Il 33enne, probabilmente, non è riuscito a dare l’allarme. In casa dell’uomo, oltre ai vetri rotti della portafinestra, i carabinieri avrebbero anche rinvenuto alcuni mobili, che avrebbero subìto dei danni.

La tragica notizia della morte di Manuel Godoy ha sconvolto amici e conoscenti del 33enne. Tanti i messaggi di cordoglio che gli amici del giovane hanno lasciato sui social per ricordarlo. Uno di loro ha lasciato una dedica in cui scrive:«Ti ho sempre voluto così bene, ma chi non te ne voleva? Eri bello come il sole, una luce della quale tutti ne volevano un pezzetto. Ti ho nel cuore, nell’anima, oggi e per sempre», ha chiosato.