Barman di 28 anni abusa di 16enne dopo averla fatta bere

Il giovane l’avrebbe fatta bere e avrebbe approfittato del fatto che fosse ubriaca per abusare sessualmente di lei

Un barman 28enne di un locale di Pistoia, avrebbe fatto bere alcune ragazze 16enni servendo loro uno shottino dopo l’altro. Finché le ragazze non si sono ubriacate e una di loro si è alzata che barcollava per recarsi alla toilette. A quel punto, il barman le sarebbe andato dietro e avrebbe approfittato delle condizioni della ragazza per abusarne sessualmente.

Questo è quanto ricostruito in merito a una vicenda che sarebbe occorsa in un locale a Pistoia centro, oltre 4 mesi fa. Il barman, un giovane di 28 anni, che gestiva il locale, è ora ai domiciliari, con le seguenti accuse: violenza sessuale su minore e per aver causato la condizione di ubriachezza della 16enne.

Il gip, inoltre, ha fatto sequestrare preventivamente il locale, per via delle verifiche fatte nei giorni seguenti al fatto che ha condotto il 28enne ai domiciliari. Il magistrato ha considerato troppo alto il pericolo di reiterazione di somministrazione di alcolici a minorenni.

Alcuni giorni successivi a quanto occorso, dato che i genitori della ragazza insistevano dopo aver fatto caso al turbamento della figlia, la 16enne avrebbe svelato ogni cosa e denunciare, anche dopo un consulto con un ente di supporto e tutela a donne che subiscono abusi.

I fatti sarebbero avvenuti nell’aprile scorso. Era sabato sera e la ragazza era uscita con alcune amiche, e tutte hanno chiesto alcolici, nonostante non potessero per via della loro età. Agli inquirenti, le ragazze hanno detto che non gli era stata chiesta carta di identità.

Dopo aver bevuto un primo bicchiere, la ragazza ha detto che il barman avrebbe loro servito una serie di shottini che non avevano richiesto, dicendo che era il locale a offrirli. Così, bevuta dopo bevuta, le ragazze si sono ubriacate.

Verso mezzanotte, la 16enne si sarebbe recata alla toilette e mentre attendeva per entrare, confusa a causa del fatto che aveva bevuto, sarebbe stata presa per un braccio dal 28enne che l’avrebbe condotta in una stanza riservata allo staff in cui avrebbe abusato di lei.

Nessuno si sarebbe reso conto di nulla. Più tardi, le ragazze sarebbero state mandate via dal locale a causa del vomito causato dall’aver bevuto troppo. A seguito della denuncia, gli investigatori hanno sentito testimoni presenti quel giorno al locale e hanno ottenuto i video delle telecamere zonali per provare a ricostruire l’accaduto.

Dopo le verifiche, la procura ha chiesto i domiciliari per il 28enne, incensurato, noto in città nell’ambito dei locali notturni. Due giorni fa la misura è stata messa in atto con il sequestro del locale. Grande lo stupore per quanto occorso tra la gente, dato che è un locale molto frequentato a Pistoia.