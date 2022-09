Meteo OGGI mercoledì 7 settembre | Tempo in graduale peggioramento

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 settembre. La perturbazione atlantica porterà tempo instabile al Nord e in alcune aree del Centro. Al Sud previsto cielo più soleggiato.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da maggiore instabilità, con rovesci e temporali a prevalente evoluzione diurna al Nord, che si sposteranno anche in pianura nel pomeriggio e in serata. Fenomeni possibili anche su Toscana, e sulle coste laziali verso fine giornata. Il tempo sarà invece stabile sul resto d’Italia, con addensamenti a evoluzione diurna e prevalenza di spazi di sereno.

Nord

La giornata di oggi si aprirà con una diffusa instabilità già dalla mattinata. Tutte le regioni del Nord saranno bagnate da rovesci e temporali sparsi, anche di una certa intensità. Fenomeni che si verificheranno fin dal primo mattino sui settori centro-orientali di Piemonte, Liguria e Lombardia, e localmente anche su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane si assisterà a un generale miglioramento a partire dalle regioni occidentali.

Centro e Sardegna

Anche al Centro la giornata si aprirà con una certa instabilità. Previsti temporali intensi su Toscana, con un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio. Isolati rovesci e fenomeni temporaleschi previsti anche su Umbria e Lazio, in estensione pomeridiana su Marche e Appennino abruzzese. Il cielo della Sardegna sarà nuovoloso, ma non sono attesi fenomeni associati.

Sud e Sicilia

Sulle regioni del Sud previsto qualche locale rovescio o breve temporale tra le ore notturne e le prime del mattino. I fenomeni interesseranno i settori ovest di Campania e Basilicata, con graduale miglioramento durante le ore pomeridiane. Il resto delle regioni avrà un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti durante le ore centrali sui rilievi maggiori. Possibilità di qualche breve piovasco.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in calo su ovest Sardegna, stazionarie su est Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e Campania, mentre si registra un aumento generale sul resto d’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in diminuzione al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio, mentre registrano un aumento su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli meridionali su Centro-sud, isole maggiori, Liguria, coste dell’alto Adriatico e settore alpino e prealpino. Soffieranno invece deboli variabili o dai quadranti orientali sul resto del Nord.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente mossi Tirreno, stretto di Sicilia e Ionio meridionale. Saranno invece poco mossi gli altri mari, con mare di Sardegna e medio Adriatico che tenderanno a diventare localmente mossi nel corso della giornata.