LG Styler ShoeCase, una vetrina porta scarpe che le igienizza e conserva correttamente dopo l’uso

LG sta proponendo molti dispositivi estremamente interessanti in questi giorni, e lo stiamo vedendo da alcune presentazioni che ovviamente non possono passare inosservate. Si tratta, più che altro, di lanci inaspettati e che non ci rovinano affatto le giornate, anzi, tutt’altro: crediamo che possano essere delle buone occasioni. In questo caso a quale articolo ci riferiamo?

In questi ultimi anni abbiamo assistito al rilascio di alcune scarpe in edizione limitata, talvolta fin troppo costose o importanti per essere lasciate al caso. È per tale ragione che prodotti come l’LG Styler ShoeCase si rivelano essere delle ottime soluzioni salvaspazio con pannelli trasparenti che permettono sia di custodire le scarpe che di esporle molto tranquillamente.

Inoltre, a parte creare l’ambiente ideale per riporre le scarpe proteggendole dall’umidità ed evitare lo scolorimento dei tessuti grazie alla luce UV, lo Styler ShoeCase è dotato di una piattaforma rotante e design modulare che consente di impilare fino a quattro contenitori una sopra l’altro. Niente male, vero? Ma aspettate: le sorprese non finiscono mica qui.

Le specifiche complete del portascarpe e info sul prezzo

Un’altra caratteristica importante è lo ShoeCare, che impiega la tecnologia TrueSteam per rinfrescare le scarpe. La soluzione di cui vi abbiamo appena parlato è ottima per sfruttare le proprietà assorbenti del filtro in zeolite Zeo-Dry per assorbire l’umidità e rimuovere i cattivi odori provenienti dalle calzature.

E come se non bastasse, il dispositivo è in grado di aderire ad ogni tipologia di tessuto tra cuoio, camoscio e gomma, adattando il processo di purificazione scegliendo tra 10 cicli diversi. Quello standard richiede 37 minuti, è silenziosoe può rinfrescare fino a 4 paia di scarpe in contemporanea. Di sicuro, con una opzione come questa, non avremo di che lamentarci.

Dovremo pensare pure di inserire altre scarpe con dei tessuti differenti, ed è qui

che funzione Dual Care System permette infatti di pulire due tipi di scarpe con tessuti diversi rispettando le diverse esigenze dei materiali. Andando avanti, potremo trovare la tecnologia Moving Nozzle che asciuga l’interno delle scarpe ed è regolabile in base all’altezza delle calzature.

In conclusione, tramite l’app ThinQ, è possibile gestire da remoto ambedue gli Styler e accedere presto a un’ampia gamma di servizi aggiuntivi. Ecco perché LG sta stringendo delle partnership con alcuni marchi del settore per offrire nuove funzionalità ed elementi che saranno rese disponibili a breve. Attualmente non sono state fornite informazioni da LG in merito alla disponibilità sul mercato e sui relativi prezzi di vendita, dunque dovremo aspettare per ricevere maggiori novità in merito.

Ma di certo non rimarremo delusi dal momento che, i prodotti forniti sino ad ora, non si sono rivelati essere affatto male. Siamo convinti del fatto che i costi non saranno eccessivamente elevati e che potremo comunque sia comprare il portascarpe di LG. Quindi, se non vogliamo perdere gli aggiornamenti, teniamoci informati sugli update futuri in merito.