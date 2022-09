Bimbo di 3 anni prende la pistola e spara al neonato: arrestata 25enne che era in casa

Bimbo di 3 anni prende la pistola e spara al neonato di 5 mesi: arrestata la giovane 25enne che era in casa. L’arma era stata lasciata in un punto non custodito della sua abitazione.

Una giovane donna è stata arrestata dopo che un bambino di tre anni si è impadronito di una pistola e ha sparato accidentalmente a un neonato. Il piccolino, di appena 5 mesi, è stato raggiunto dal proiettile. Paula Marie Concepcion Santos, 25 anni, resisente a Tampa (in Florida, negli USA) è stata arrestata, poiché era in casa al momento dei fatti.

Dai media americani, però, si apprene che ancora non sarebbe chiaro il tipo di relazione tra lei e i bambini . pare comunque non fosse una loro parente. L’accusa è quella di negligenza infantile con gravi lesioni personali.

L’incidente

L’incidente è avvenuto a Tampa, in Florida, poco dopo le ore 13:00 di sabato 3 settembre. Sarebbe stato proprio verso quell’ora che gli agenti hanno risposto a una chiamata di emergenza proveniente da una casa nell’isolato 8300, della 17esima Stada. La segnalazione parlava di un bambinod di pochi mesi ferito all’anca da un colpo di arma da fuoco. Il piccolino è stato immediatamente portato d’urgenza al Tampa General Hospital, con ferite che non lo mettono in pericolo di vita. Fortunatamente, infatti, le ferite riportate non sarebbero gravi.

Ma non è ancora chiaro cosa sia realmente successo in quel pomeriggio di sabato. La 25enne avrebbe raccontato alla polizia che il bambino di tre anni ha sparato accidentalmente con la pistola dopo essersi impadronito dell’arma. Pare infatti che l’arma si trovasse in un punto non custodito della casa, e facilmente raggiungibile dal bimbo. Alla giovane è anche contestato il non rispetto della legge americana, che prevede che le armi da fuoco detenute in casa debbano essere messe sotto chiave.

Sul caso si è espressa anche il capo della polizia di Tampa, Mary O’Connor. “Anche se siamo incredibilmente grati che questo bambino non sia stato ferito a morte, quanto accaduto dovrebbe servire come promemoria per ogni genitore o tutore di andare immediatamente a controllare che le loro pistole siano adeguatamente protette”, ha raccontato l’agente durante una conferenza stampa. Ad ogni modo, sono tuttora in corso le indagini per capire cosa sia realmente successo. La polizia di Tampa Bay, che sta indagando sull’incidente, non ha però rilasciato dettagli in merito alla vicenda, scegliendo anche di non rivelare le identità dei bambini coinvolti e il rapporto che la giovane donna avesse con loro.