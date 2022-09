Ecco il nuovo gaming phone di Lenovo, il Legion Y70: un mostro di cellulare destinato a diventare un riferimento

Ci è stata data l’opportunità di parlare di un nuovo cellulare da gaming che in tanti speravano di vedere un giorno, ed ora è finalmente arrivato quel fatidico momento dove ne possiamo parlare. Teniamo a mente che degli smartphone come quello che vuole presentare Lenovo non se ne vedono molto spesso in giro, dunque vale la pena vedere che cosa abbia voluto proporci e soprattutto quanto verrà a costarci un ipotetico acquisto.

Il Lenovo Legion Y70 è pronto per essere lanciato, in maniera ufficiale si intende, direttamente sul mercato della tecnologia. Una notizia come questa non poteva passare sicuramente inosservata, d’altronde tutti quanti noi speravamo di vederlo disponibile prima o poi. Ebbene, quel giorno che volevamo venisse annunciato ora è finalmente arrivato.

Infatti si tratta – questo lo diciamo indubbiamente – del primo smartphone dell’azienda basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Farà compagnia agli altri modelli della serie, ma sarà infinitamente più prestante e sicuramente maggiormente interessante da quel punto di vista. Come possiamo assicurarci che possa essere quel tipo di dispositivo che abbiamo sempre voluto? Lo capiremo dalle caratteristiche che il prodotto è in grado di offrire.

Specifiche complete del telefono e tagli di memoria con i relativi costi

Innanzitutto, il Legion Y70, ha un display OLED da 6,67 pollici con refresh rate a 144Hz e campionamento del tocco in grado di raggiungere i 1.500Hz. Una particolare attenzione è stata data dal produttore al sistema di raffreddamento, il quale è composto da diversi strati in grafite e dalla vapor chamber più grande sul mercato con i suoi 5.047 mm2. Il suoi spessore è di appena 0,55mm, inoltre, ricollegandoci al discorso accennato in precedenza, il sistema di raffreddamento aggiuntivo viene proposto pure in una custodia protettiva realizzata appositamente per questa ragione.

Il Lenovo Legion Y70 viene proposto nelle colorazioni Black, White e Red al taglio 8/128GB per 432 euro, 12/256GB per 491 euro e 16/512GB per 622 euro. In base al tipo di utilizzo che vorremo farci, ci basterà scegliere il tipo di soluzione che più ci aggrada in sostanza. Non dimenticate che questo genere di opportunità non si vede sempre, ragione per cui dovremo pensare molto bene al riguardo e ragionare sulla scelta che dovremo compiere: ci interesserà, oppure lasceremo perdere? Comunque sia, noi vi lasciamo la sua scheda tecnica completa: