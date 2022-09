Minaccia di tagliare la gola alla moglie malata di cuore, poi la colpisce

Dopo anni di violenze, una donna riminese ha deciso di raccontare ogni cosa ai militari dell’Arma. Decisivo l’ultimo atto di minacce e violenze del marito

Una donna di Rimini ha subìto anni di minacce, violenze e vessazioni da parte del marito. Quattro anni di inferno, in cui la donna ha sempre taciuto i comportamenti del compagno.

La coppia viveva a Rimini da 30 anni, e negli ultimi 4 anni le cose erano divenuto un vero e proprio incubo, con il marito che commetteva abusi e violenze di ogni tipo contro la compagna. L’uomo, 63 anni, moldavo, vessava la moglie malata di cuore. La donna ha taciuto per 4 anni, finché, dopo l’ultima aggressione, ha deciso di sporgere denuncia e raccontare di quanto aveva vissuto fino ad allora ai militari dell’Arma.

Tutto questo, sotto gli occhi dei loro figli. Alla fine di luglio, la donna aveva sporto denuncia contro il marito dopo che l’aveva assalita per l’ennesima volta. La modalità era sempre uguale: il 63enne si infuriava per qualcosa che non gli andava a genio, scoppiava una lite e lui la picchiava.

L’ultima volta, la donna gli aveva domandato come mai non avesse augurato “buon compleanno” al figlio. Lui aveva replicato tirandole addosso un bicchiere di vetro e poi le aveva fatto una minaccia:«Ti taglio la gola».

Allorché la donna, uscita per andare in pronto soccorso per farsi curare, aveva deciso di chiudere con il marito, recandosi dai carabinieri a cui ha poi confessato ogni cosa. L’uomo aveva iniziato a essere violento con lei nel 2018, sferrandole calci e pugni in diverse parti del corpo e da quella volta, le violenze si erano ripetute in modo sistematico.

Una volta le aveva anche gettato addosso qualunque cosa e poi presa a bastonate servendosi di una scopa. Ma il peggio, è stato quando l’ha colpita a un fianco, proprio dove la donna ha il pacemaker per il fatto che è malata di cuore.

Nell’episodio più eclatante, i figli della donna hanno dovuto chiedere aiuto e sono così intervenuti i carabinieri che hanno fermato il 63enne che stava per massacrare la moglie. Anche quando lo hanno preso, l’uomo proseguiva con le minacce. Il gip ha fatto arrestare l’uomo e ora la donna tornerà a vivere.