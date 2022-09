Netturbini, al via il concorso: si presentano in 26 mila per 500 posti

Inizia oggi il concorso a Napoli per selezionare 500 candidati a un posto da netturbino. Sono arrivate più di 26 mila domande.

E a ottobre, per il concorso per dirigenti, le domande superano il centinaio di migliaia.

Si parte: cominciano oggi, 12 settembre, alla Mostra d’Oltremare le prove scritte per il concorso dell’Asìa Napoli, l’azienda di igiene urbana del Comune. Le prove del concorso – divise in tre turni fino al 30 di settembre – selezioneranno 500 nuovi netturbini.

A contendersi questi 500 posti saranno più di 26 mila candidati. Le domande pervenute sono infatti 26.112. Tra gli aspiranti netturbini, più di 1.200 sono laureati (1.232 per la precisione). La prima sessione è cominciata stamattina alle 8, il secondo turno ha avuto inizio alle 12 e il terzo è previsto per le 16 di questo pomeriggio.

Ogni candidato ha 50 minuti di tempo per rispondere ad almeno a 30 delle cinquanta domande a risposta multipla. Quesiti estratti a sorte tra le oltre cinquemila domande di cultura generale. Il resto dei quiz riguardano nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata. Infine anche nozioni di base sulla sicurezza sul lavoro; diritti e doveri dei lavoratori e elementi del codice stradale.

I quiz curiosi al concorso

Le domande, pubblicata da Asia per permettere ai candidati di poter studiare e allenarsi, hanno suscitato anche qualche sorpresa. Tra le 5.400 domande – diverse delle quali poi annullate perché le risposte risultavano sbagliate – c’erano anche quesiti diciamo curiosi.

Come questo ad esempio: «Con quale canzone il gruppo Il Volo vinse il Festival di Sanremo?». Ma per fare il netturbino sarà bene anche non perdere di vista la carriera dei Maneskin. Un quesito chiede infatti: «In che anno la canzone Zitti e buoni scritta dal gruppo rock Måneskin vinse Sanremo?». Un altro quiz chiede ancora: «Quale tra i seguenti artisti canta il brano Napule è?». Fin troppo facile a Napoli dare la risposta giusta (ovviamente Pino Daniele). Infine c’è anche la domanda su chi sia il capitano della saga cinematografia dei Pirati dei Caraibi. Alzi la mano chi non risponderà «Jack Sparrow».

A ottobre il concorso per dirigenti

Curiosità a parte, a ottobre partirà anche il concorso del Comune di Napoli per selezione 1.394 posti per dipendenti e dirigenti. Qui sono addirittura 121 mila le domande presentate. Molti i candidati da fuori regione: mille hanno fatto domanda da Roma e quattrocento perfino da Milano.