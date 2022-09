Android 13 su Pixel Fold e Tablet Pro nascondeva qualcosa di incredibile: svelato grazie ad un leak

Sono state divulgate alcune notizie notevoli per quanto riguarda Android 13, secondo cui l’ultima versione del sistema operativo pare che abbia delle features nascoste che non conosceva nessuno. Con molta probabilità è sicuro che si tratti di novità che hanno a che fare con dei dispositivi nello specifico, ma se così fosse a quali ci dovremmo riferire con esattezza? Vediamo di capire a che tipo di novità ci riferiamo e soprattutto quando avremo la possibilità di vederla.

Attenendoci al codice riscontrato su Android 13 build QPR1, pare che ci sarebbero degli elementi relativi al foldable di casa Google e alla possibilità di un tablet avanzato oltre al modello in arrivo nelle prossime settimane. Mostra le prove direttamente lo sviluppatore Kuba Wojciechowski che, su Twitter, ha svelato dei cambi di stato che si riferiscono a un dispositivo chiamato Felix. Si tratta di alcuni cambi di stato che parlano di modalità “folded” e “unfolded”, che sono chiari dunque.

Parlando in merito: il dispositivo avrebbe a bordo un sensore Sony IMX787 da 64 MP in tandem con un tele da 10,8 MP di Samsung, per l’esattezza il sensore S5K3J1. Un altro sensore Sony, l’IMX355, dovrebbe essere presente all’interno. Questo setup fotografico suggerirebbe la possibilità che il prodotto pieghevole di Google vada a collocarsi nella fascia premium del relativo segmento in sostanza, ma non è tutto.

Sono stati trovati pure dei riferimenti a un device chiamato “t6pro” o “tangopro”, che dovrebbe rappresentare una versione avanzata del “t6” o “tango”, cioè il tablet su cui Google è già al lavoro da tempo. Significa che la casa di Mountain View sta progettando sempre più prodotti interessanti e che, man mano che i mesi passano, vengono migliorati con l’aggiunta di alcune introduzioni notevoli.

Delucidazioni importanti sulla uscita della nuova idea di Google

Ma ora come ora non c’è molto da dire, anche perché dovremo aspettare prima di ricevere le informazioni che ci servono. Infatti, i dispositivi elettronici che fanno uso di Android sicuramente sono aggiornati in continuazione, e questo lo sappiamo molto bene, ma che cosa ci dobbiamo aspettare in futuro qualora dovessimo ancora riparlarne?

È probabile che vedremo degli update all’OS in primis, che possiamo pensare che sia il secondo motore del prodotto dopo il processore praticamente. In secundis, invece, non è possibile trascurare che Google sappia molto bene che tipo di strada prendere, ragione per la quale dovremo aspettarci delle ottime novità in merito.

Resta il fatto che l’attesa sia la fase più fastidiosa quando si tratta di analizzare dei dispositivi oppure di aspettare il lancio di eventuali aggiornamenti, che in questo caso riteniamo arriveranno molto prima del previsto. Nel frattempo vi consigliamo di non perdervi per nessuna ragione al mondo le info che hanno a che fare con i Google Pixel della società.