Estetista rinvenuta impiccata in casa, riaperta inchiesta: indagato marito per istigazione al suicidio

Luciana Ranieri, estetista morta il 10 novembre 2021, è stata rinvenuta impiccata nella sua abitazione dall’ex marito che era in possesso delle chiavi. La Procura voleva archiviare il caso ma i familiari della donna hanno chiesto e ottenuto nuove indagini

Riaperto il caso sul decesso di Luciana Ranieri, estetista di 36 anni di Palo del Colle, in provincia di Bari. La donna fu trovata impiccata il 10 novembre 2021 nel proprio appartamento dal suo ex marito che aveva le chiavi dell’abitazione.

L’uomo sarebbe ora indagato, come deciso dal gup del Tribunale di Bari. Inizialmente, la Procura intendeva archiviare il caso sulla morte dell’estetista pugliese, ma i familiari hanno insistito al punto che si è optato per approfondire ulteriormente la questione con altre indagini.

Da quanto si apprende, la 36enne stava pianificando un viaggio a Disneyland con i suoi figli piccoli e con la sorella stava cercando un locale per trascorrere assieme la notte di Capodanno. Il fatto che stesse facendo dei programmi non lasciava ipotizzare che potesse togliersi la vita.

Luciana aveva due figli, e si era separata dal marito con cui aveva un rapporto alquanto tormentato, come ne dà conferma l’inchiesta portata avanti dalla procura. L’ipotesi degli inquirenti è che la donna potrebbe essere stata istigata a suicidarsi dopo questa crisi relazionale che andava avanti da un po’ e che sarebbe emersa fino ad alcune ore prima del decesso della 36enne.

La donna, che si presume possa essersi suicidata, non ha lasciato nessun biglietto per dire addio spiegando le ragioni del presunto gesto estremo, per cui l’intento di chi sta investigando su questo caso è comprendere a pieno che cosa sia successo veramente e soprattutto, se realmente «una giovane donna, madre di due figli minori amatissimi, in assenza di qualsiasi valida giustificazione e, al contrario, presa nella gestione di una crisi coniugale caratterizzata da atteggiamenti possessivi e invadenti da parte dell’ex coniuge», possa aver deciso in piena autonomia di commettere il gesto estremo.

Ma sul fatto che si sia trattato di un suicidio non vi sarebbero dubbi, come provato anche dall’esame autoptico, che ha mostrato che è stato un soffocamento ma senza segni di atto violento da presenze esterne. Questo, però, non fa scartare l’ipotesi che al suicidio potrebbe essere stata istigata.