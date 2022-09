Re Carlo III, un video “incastra” il nuovo Sovrano che parla a bassa voce: “Odio tutto questo”

Re Carlo è sotto pressione? Ora che tutta la stampa interna ed estera ha riflettori puntati su di lui, si vocifera che l’erede al trono di Elisabetta stia attraversando un momento delicato. Ed è ovvio e normale che sia così. al di là dei titoli e del regno, Carlo e resta un uomo che ha perso la madre da pochi giorni e che, nonostante l’inevitabile dolore deve far fronte ai suoi impegni improrogabili. Per questo si stanno diffondendo voci che parlano di un temperamento facilmente irascibile.

Re Carlo ha avuto un attacco d’ira? Ecco la verità

La scomparsa di Elisabetta ha portato non poco scompiglio a Palazzo, e non solo perchè è terminata una lunga “reggenza”, ma perchè l’intera famiglia reale deve fare i conti con l’essenza di un perno, di un vero e proprio pilastro, un punto di riferimento. Per questo si vocifera che Re Carlo non solo stia facendo i conti con l’inevitabile scomparsa dell’amatissima madre, ma si stia cimentando con le problematiche che essere re comporta. Sono tanti i sudditi che hanno scorto nei suoi comportamenti del nervosismo, una certa tensione.

“I can’t bear this bloody thing!”: King Charles’ signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can’t escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

L’ultimissimo episodio che ha visto Carlo protagonista e che ha fatto discutere, riguarda un presunto attacco d’ira di Carlo per un inconveniente di poco conto. Pare infatti che la penna del sovrano non funzionasse nei migliori dei modi e che abbia avuto una reazione eccessiva. “Non posso sopportare questa dannata cosa…”- avrebbe mormorato il re

Carlo è sotto pressione? Il video che lo “incastra”

A dimostrazione del fatto, circola su Twitter un video pubblicato dalla Cbs .Si vede il re alle prese con la firma del registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nel corso di un evento tenuto per omaggiare la regina Elisabetta II, deceduta pochi giorni fa all’età di 96 anni. “E’ il 12 settembre?”- ha chiesto il re.

Gli viene detto che in realtà è il 13 settembre, così replica: “Oh Dio, ho scritto la data sbagliata”. “Prima hai firmato 12 settembre”- gli dice Camilla. Carlo si alza e guardando la penna dice: “Odio questo… Non posso sopportare questa dannata cosa…”.