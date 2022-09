Malore fatale: bambino muore a 9 anni in casa coi genitori

Hanno provato di tutto per salvargli la vita, ma tutti gli sforzi dei soccorritori alla fine si sono rivelati inutili.

Bimbo di soli 9 anni stroncato da un malore improvvisto e misterioso: il piccolo era in buone condizioni di salute e non soffriva di patologia pregresse.

Tragedia a Empoli, dove un bambino di appena 9 anni è morto dopo aver accusato un malore. Il piccolo era casa con la famiglia quando improvvisamente si è sentito male. Immediato l’intervento dei soccorsi con l’applicazione del massaggio cardiaco per diversi minuti. Ma gli sforzi dei soccorritori sono risultati vani. Malgrado l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo a Careggi il piccolo si è spento.

Una morte quasi impossibile da commentare quella avvenuta a San Martino Pontorme. L’incidente ha precipitato nel dramma più nero i famigliari del piccolo di soli 9 anni.

I primi segni del malore nella serata di giovedì

Nella serata di giovedì il bambino avrebbe cominciato a sentirsi male prima di andare a dormire. Ma le sue condizioni di salute sono precipitate definitivamente la mattinata successiva. Quando i genitori si sono accorti delle condizioni critiche del figlioletto hanno subito contattato il 118. Sul luogo si sono precipitate due ambulanze della Misericordia di Empoli. Immediatamente hanno immediatamente allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Ma è riuscito ad intervenire quando ormai per il piccolo non c’era più molto da fare. Dopo che i medici hanno tentato per diversi minuti il massaggio cardiaco si sono dovuti arrendere. E non è rimasto loro altro da fare che constatarne il decesso del bambino. Inutile dunque anche solo provare la corsa disperata in ospedale.

Per la famiglia la morte del bambino è una tragedia senza spiegazioni (il piccolo non presentava patologie pregresse). I genitori sono sconvolti per quanto successo e ora chiedono risposte agli esperti di medicina legale di Careggi. È qui infatti che il corpo senza vita del bambino è stato trasportato su disposizione della polizia.

L’ipotesi più probabile al momento pare quella di una morte naturale avvenuta a causa di un arresto cardiaco. Un evento assai raro in bambini di età così piccola, anche se non impossibile, e per il quale ad ogni modo sarà complicato fornire una spiegazione.