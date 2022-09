Vede la sua bici rubata e blocca la persona che c’era sopra: si scatena la violenza

Intorno ai due uomini si sono raccolte alcune persone. Un uomo ha rivisto quella che gli sembrava essere la sua bici e a quel punto ha cercato di riprendersela. Da lì, la rissa

È scoppiata una rissa in piazza a Marina di Jesolo (Venezia), in presenza di numerosi turisti e abitanti della zona, a causa del furto di una bicicletta. L’episodio è occorso martedì 13 settembre verso le 22, tra via Foscolo e via Verdi.

La rissa è esplosa quando un portiere notturno che in quel frangente stava andando a lavorare, ha fatto caso a un uomo straniero che conduceva quella che gli sembrava essere proprio la sua bici. A quel punto, l’uomo ha iniziato a gridare contro il tipo in bici, un nordafricano conosciuto nella zona, fermandolo con vigore ed esigendo che gli restituisse la bicicletta.

Tra i due uomini si è innescata una forte tensione, anche perché il nordafricano negava ogni addebito e tentando anche una reazione. A un certo punto, avrebbe anche rincorso il portiere con una catena che fungeva da lucchetto alla bici.

I due si sono ritrovati anche attorniati da un gruppo di 50 persone circa, tra turisti e residenti, di cui qualcuno è anche intervenuto fermando il nordafricano, mentre il portiere di notte continua a sostenere che la bici fosse sua. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha separato i due uomini, identificandoli come di rito.

Subito sono scattate le indagini, e la bici è rimasta in custodia dei poliziotti per comprendere di chi fosse veramente. Ma quanto accaduto il 13 settembre scorso è solo uno dei tanti episodi occorsi in via Verdi, come fa notare Roberto Dal Cin, responsabile Confapi:«Quanto accaduto, non è altro che l’ennesimo episodio che getta discredito sull’immagine della nostra città. Decine e decine di persone hanno assistito in diretta a questo episodio. Durante l’estate è stato fatto molto per la sicurezza, ma ora non è il momento di mollare la presa e serve un adeguato numero di forze dell’ordine anche durante i mesi invernali».

Dal Cin precisa che Marina di Jesolo è una città sempre viva, in tutte le stagioni dell’anno, e per risolverne le problematiche, non è sufficiente rafforzarla solo in estate, ma ci vuole un rinforzo di forze dell’ordine per l’intero anno.