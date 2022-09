Alluvione Marche, rinvenuto lo zainetto del piccolo Mattia, disperso

Lo zainetto del piccolo Mattia, 8 anni, disperso dallo scorso giovedì dopo il violento alluvione che ha colpito le Marche, in provincia di Ancona, è stato ritrovato.

Lo zainetto del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dal 15 settembre dopo il terribile alluvione che ha causato 11 morti e 2 dispersi nelle Marche, in provincia di Ancona, è stato rinvenuto durante le ricerche.

Nello specifico, è stato ritrovato a 8 km di distanza dal luogo in cui acqua e fango lo avevano portato via dalla sua mamma. Il ritrovamento è occorso domenica 18 settembre tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Trovate anche le scarpe del piccolo Mattia, ma queste, in realtà, come riporta Fanpage, erano già in mano ai soccorritori.

Le scarpe da tennis di Mattia, infatti, erano nell’auto lasciata dalla madre del bambino durante l’alluvione, prima che lei e il figlio fossero travolti da quell’acqua e fango che hanno portato via il bambino alla madre.

Lo ha chiarito la Prefettura di Ancona, dopo che stamattina si era sparsa la voce che le scarpe del bambino le avessero rinvenute i sommozzatori mentre cercavano i dispersi. «Le ricerche dei due dispersi, coordinate dai Vigili del fuoco, continuano con il massimo sforzo e spirito di sacrificio e abnegazione da parte dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei Volontari della Protezione Civile», spiegano.

Le ricerche dunque stanno proseguendo senza sosta per trovare i due dispersi, il piccolo Mattia di 8 anni e una donna di 56 anni. Il padre di Mattia, su Facebook, ha scritto:«Vorrei ribadire e sottolineare i miei più sentiti ringraziamenti a tutti gli eroi delle forze dell’ordine che hanno preso e prendono parte alle ricerche di Mattia. Un grandissimo abbraccio da parte mia e di Mattia».

Alle ricerche stanno assistendo il padre e gli zii materni del bambino. Finora sono le 11 le persone che hanno perso la vita nell’alluvione delle Marche. Ieri si sono celebrate le esequie di un uomo di 89 anni, morto a Senigallia. Ci sono due procure che stanno investigando su quanto occorso per l’alluvione:«Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo momento è che non c’è stata un’allerta da parte della Regione Marche nei confronti dei Comuni».