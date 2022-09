Andrea rinvenuto senza vita nella sua abitazione: aveva 34 anni

Una morte che ha scosso una comunità. Il paese di Ariano Polesine è in lutto, ignote le cause della morte del giovane. Amici e colleghi, commossi, ricordano il 34enne deceduto

Un dramma che ha lasciato nel dolore una intera comunità, quella di Rivà, una frazione di Ariano Polesine (Rovigo). Nella notte tra il 20 e il 21 settembre, infatti, Andrea Mancin, 34 anni, ha perso la vita.

Non si conoscono ancora le cause del decesso improvviso, ma si presume possa aver avuto un malore o un infarto. In loco è sopraggiunta subito un’ambulanza con anche un’auto medica, ma per Andrea non c’è stato niente da fare, solo confermare la dipartita del giovane. Il 34enne era assai noto nel suo paese e nei dintorni. Raccontano che fosse solare e aperto.

Mancin era un lavoratore, nel ruolo di carrellista, dell’azienda Kastamonu Italia a Codigoro, in provincia di Ferrara. Tanti i messaggi sui social per esprimere il proprio dolore per la morte del 34enne. Un amico del giovane, scrive di essere incredulo per questo decesso:«Proprio ieri sera ti avevo mandato a salutare tramite tua mamma, e ora questa infame notizia. Provo un grande dolore, ciao grande amico mio. Andrea voglio ricordarti sempre sorridente, te ne sei andato troppo giovane. È da quando eri bambino che io e te abbiamo sempre avuto una grande intesa, non riesco proprio a crederci che non ci sei più», chiosa.

Stessa incredulità mostrata da un’altra persona che lo conosceva:«Sono senza parole. Fai buon viaggio Andrea, avevi un cuore buono».

A condividere il proprio dolore per la perdita di Andrea Mancin c’è anche il suo collega di lavoro, Alex, che sui social rammenta così i giorni trascorsi a lavoro insieme:«Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo, ne mancano solo due, poi stamattina mi sveglio e non ci sei più! Fai Buon viaggio Andrea, abbraccia mio papà! Addio Collega».

Un altro amico di Andrea, Michael, lo ha salutato con un post in cui scrive:«Ciao amico mio, non era tanto che ci eravamo conosciuti, ma una cosa del genere non me l’aspettavo. Davvero una brutta notizia, ci mancherai tanto».