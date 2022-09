Si ipotizza che si sia tolto la vita. Tre anni fa era morta sua madre a causa di una malattia ed era stato un durissimo colpo per lui

Si sarebbe suicidato a soli 35 anni Manuel Achille Vallicella, tatuatore ed ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. A comunicarlo Enrico Ciriaci, dj e tatuatore, grande amico del 35enne scomparso.

A confermare questo decesso il blogger Amedeo Venza, attraverso un post pubblicato su Instagram:«Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a sé.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole, rip.».

Non si conoscono le ragioni del gesto. Il giovane, tre anni fa, aveva perso la mamma e questo grande dolore, probabilmente, gli aveva arrecato una ferita profonda nell’animo. Manuel era molto affezionato a sua madre, ma la donna soffriva da tempo di una malattia che l’ha portata via per sempre.

In un post di Instagram nel giorno dei suoi 35 anni, Manuel aveva detto un sentito grazie a chi gli aveva fatto gli auguri e poi aveva rivolto un pensiero alla adorata madre:«E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me».

Diverse volte, il giovane aveva fatto comprendere quanto fosse grande la mancanza di sua madre. «Non smetterai mai e poi mai di mancarmi, imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’enorme vuoto che ha lasciato la tua assenza…».

Manuel Vallicella lavorava come tatuatore, ma nel 2016 era stato corteggiatore di Ludovica Valli nel programma Uomini e Donne. Ludovica, però, decise di scegliere un altro corteggiatore, Fabio Ferrara. Manuel ebbe grande successo in studio, e così Maria decise di offrirgli l’opportunità di tornare come tronista, e lui disse di sì. Il percorso non durò molto, e lui scelse di ritirarsi, per tornare alla sua vita di tutti i giorni, abbandonando il mondo dello spettacolo.

Nell’ultimo post che aveva scritto sul suo profilo Instagram, diceva:«Si può dire tutto, senza dire niente». Sui social tantissimi i messaggi a lui dedicati dopo la notizia della morte. Una utente ha scritto:«Tesoro bellissimo, si era capito che eri diverso dagli altri… ragazzo d’altri tempi. Troppo a modo per questo mondo così effimero! È stato un tuffo al cuore leggere questa notizia!

R.i.p. caro Manuel tra le braccia della tua adorata mamma».