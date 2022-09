«Mi hanno detto di indossare un pannolone». Disabile ha dovuto trascinarsi fino in bagno sul volo per Maiorca

La donna ha preso il volo per Maiorca, non ricevendo alcuna assistenza in merito alle sue condizioni di salute. La disabile è stata costretta a trascinarsi per andare in bagno. «Mi hanno detto di indossare un pannolone».

Una donna inglese, Jennie Berry, originaria di Hartlepool, ha raccontato, tramite un video, la sua esperienza nel volo che l’avrebbe portata da Newcastle a Maiorca. Il video è una vera e propria denuncia nei confronti della piccola compagnia aerea, colpevole di riservare davvero poca cura e attenzione nei confronti dei disabili.

La donna disabile, infatti, ha dichiarato di non aver ricevuto assistenza a bordo e di non aver avuto la disponibilità di una sedia a rotelle ad hoc per potersi muovere nello stretto corridoio centrale del velivolo. Dichiarazioni che, certamente, pesano e fanno riflettere. La ragazza, per altro, è una blogger e attivista che racconta, tramite il mondo web, la sua vita sulla sedia a rotelle, facendo luce sulle tante difficoltà che è costretta ad affrontare a causa di barriere architettoniche e limiti che non le consentono di muoversi in piena libertà.

Il video denuncia

Nel video in cui racconta la sua esperienza da incubo nel volo diretto verso Maiorca, si vede la ragazza trascinarsi lungo il corridoio per arrivare al bagno.

«Il volo già non è iniziato alla grande perché non mi hanno permesso di sedermi vicino alla parte anteriore dell’aereo anche se c’erano dei posti liberi», ha dichiarato Jennie Berry. «Poi, quando ho chiesto se potevo andare in bagno, hanno semplicemente detto di no, che non potevano aiutarmi, e hanno continuato a servire le bevande. Una volta raggiunta la toilette, il personale mi ha detto che “i disabili dovrebbero indossare i pannolini a bordo”. A quanto pare, questa è la loro soluzione».

Per Jennie è stato uno sforzo notevole raggiungere il bagno dell’aereo, visto che è paralizzata dalla vita in giù. Ma a quanto pare la soluzione della compagnia aerea per i passeggeri disabili sarebbe quella di «indossare pannolini a bordo».

«Ogni volo che abbia mai preso fino ad oggi aveva a bordo una sedia a rotelle specifica per muoversi all’interno. Ed è proprio con una di quelle sedie che mi hanno fatta salire a bordo ma, successivamente, mi hanno detto che non ne avevano per permettermi di raggiungere il bagno», ha dichiarato la donna nel video.