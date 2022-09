Gloria, 13 anni, esce per recarsi a scuola e sparisce: l’appello dei familiari

Una ragazza di 13 anni è scomparsa da un paese in provincia di Vicenza mentre si recava a scuola. Padre e sorella, preoccupati, hanno contattato Chi l’ha visto. La ragazzina è scomparsa il 14 settembre scorso.

I familiari di Gloria, 13 anni, sparita da Pojana Maggiore (Vicenza) dal 14 settembre scorso, sono in forte apprensione per la ragazzina. Hanno contattato sia le forze dell’ordine, sia Chi l’ha visto, programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli.

L’appello della famiglia è il seguente:«Aiutateci a ritrovare Gloria, ha solo tredici anni». Gloria vive con il padre e con la sorella a Pojana Maggiore (Vicenza), dove si sono stabiliti da poco da Montecchio Maggiore. Gloria è sparita mercoledì 14 settembre, dopo essere uscita per recarsi a scuola. Ha quindi salutato i suoi familiari verso le 7, ma a scuola non ci è mai andata.

Nessuno dei compagni l’ha vista. È scomparsa e di lei, da quel dì, non si sa più nulla. C’è grande preoccupazione tra i familiari della ragazza, che hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e hanno contattato anche Chi l’ha visto, auspicando che qualcuno possa avvistarla e farlo sapere.

Da quanto si apprende, il cellulare di Gloria è spento, e questo sarebbe strano perché è una ragazza che usa molto i social. I familiari non riescono a farsi un’idea di dove possa essere la 13enne e soprattutto, con chi. In questi giorni di ricerche, non sarebbero venuti fuori indizi utili a rinvenirla o anche una pista da seguire.

Il sindaco, Paola Fortuna, ha telefonato al padre di Gloria il 22 settembre scorso. «L’apprensione della famiglia è quella dell’intera comunità. Ho contattato il papà della tredicenne per far sentire la nostra vicinanza e per far sapere che l’amministrazione comunale è a disposizione per aiutarlo, per quanto possibile».

L’auspicio, chiaramente, è quello che la ragazza possa essere ritrovata al più presto. Quando è sparita, Gloria indossava una tuta azzurra, scarpe da tennis bianche, zaino rosso e un cellulare con con una cover glitterata argento. L’altezza di Gloria è 1,60 cm. I suoi capelli sono lunghi, ha occhi verdi, pelle chiara e un piercing sulla narice destra.

I carabinieri la stanno cercando dappertutto e hanno divulgato foto e descrizione sul web e sui social augurandosi che qualcuno la riconosca e contattare i carabinieri, affinché possa tornare dalla sua famiglia.