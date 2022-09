Ilary Blasi osa sempre di più, lo scatto in camerino lascia trasparire troppo [FOTO]

La splendida conduttrice romana Ilary Blasi sfoggia look sempre singolari e sexy che enfatizzano la sua straordinaria bellezza. Di recente l’ex compagna di Francesco Totti ha postato delle Insta Stories in cui si vede il suo outifit. Nemmeno a dirlo immediatamente migliaia e migliaia di fan hanno cercato di riprodurre.

Ilary Blasi, la conduttrice fa impazzire i fan con il suo look sexy e casual

Ilary Blasi è una delle donne più chiacchierate del momento. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti infatti, l’attenzione nei suoi confronti è cresciuta a dismisura. Nelle ultime settimane è stata di certo la protagonista assoluta del gossip, la rottura con l’ex Capitano della Roma ha gettato migliaia di fan nello sconforto che hanno vissuto con lei il dolore per la separazione. Ma, nonostante il fatto che stia attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita, Ilary ha deciso di mostrarsi al meglio, apparendo forte e sempre impeccabile.

Sui suoi profili social, la timoniera de L’Isola dei Famosi sfoggia degli outfit incredibilmente ricercati e sexy che mettono in risalto la sua straordinaria forma fisica. La conduttrice posta quasi quotidianamente dei contenuti sulle sue pagine e proprio di recente, è finita nel mirino dei patiti della moda. La Blasi ha lanciato una tendenza per l’autunno 2022, un look super trendy completamente black&white.

Ilary Blasi sfoggia il suo look e detta subito una nuova tendenza

La bellissima conduttrice ha postato alcune Insta Stories sul suo profilo ufficiale, e si è mostrata nella sua incredibile bellezza. L’ex compagna ha sfoggiato un look in bianco e nero per affrontare le prime serate fredde, la conduttrice romana ha detto addio ad abiti mini ed ha accolto l’autunno con un outfit da sogno.

Ilary ha sfoggiato un maglione crop nero ed un paio di jeans baggy bianchi a vita alt, con un taglio cut-out sotto la cintura.Ai piedi ha sfoggiato un paio di stivaletti neri, come accessori ha indossato dei bracciali e all’orologio d’oro che porta sempre al polso. Gli scatti hanno mandato in visibilio i fan che l’hanno inondata di complimenti.