Elezioni 2022, primo aggiornamento delle 12: affluenza al 19%

Elezioni 2022, primo aggiornamento delle 12: l’affluenza registrata è stata al momento del 19%. Alcuni leader hanno già espresso le loro preferenze alle urne.

Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per le elezioni politiche 2022 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Oggi gli più di 50 milioni di italiani sono chiamati a scegliere le nuove Camere: saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. E quest’anno vi è anche una grossa novità: anche i cittadini 18enni potranno votare per il Senato per la prima volta.

Si voterà soltanto oggi, domenica 25 settembre, e fino alle ore 23. Secondo gli ultimi aggiornamenti, avrebbe già votato un elettore su 5: alle ore 12, infatti, l’affluenza era al 19% – in linea con quelli che erano i numeri del 2018.

Ecco chi ha già votato

Anche molti dei leader politici hanno già espresso le loro preferenze. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha votato questa mattina al seggio elettorale allestito allo storico liceo Virgilio di Roma. Anche Carlo Calenda, leader di Azione, ha votato nel suo seggio allestito in centro, in via del Lavatore, a un passo da Fontana di Trevi. Anche gli esponenti Pd, Zingaretti e Letta, hanno esercitato il loro diritto di voto questa mattina nella capitale, con il segretario di partito che ha votato al seggio di Testaccio, presso l’istituto tecnico professionale Edmondo de Amicis di via Galvani.

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha invece votato presso il seggio di Napoli, all’Istituto Isabella d’Este Caracciolo di via Giacomo Savarese 60. Mentre Matteo Renzi, leader di Italia Viva in corsa con Calenda, ha espresso le sue preferenze presso il seggio di Firenze, nella scuola Villani di viale Giannotti (a Gavinana) insieme alla moglie Agnese Landini. Ad accompagnarli da Francesco Bonifazi, senatore uscente di Italia Viva e candidato per il Terzo Polo: anche lui ha votato presso lo stesso seggio elettorale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina, verso le ore 8:45, presso il seggio allestito nella scuola Giovanni XXIII – Piazzi, a Palermo. Come da consuetudine ha espresso le sue preferenze nella sezione 535, ed è stato accolto da un sentito applauso da parte degli scrutatori e delle persone presenti. Dal canto suo, invece, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha fatto sapere che voterà questa sera dopo le ore 22. Sebbene inizialmente il suo voto fosse previsto per le 11, la segretaria di partito ha spiegato che il cambio di programma è stato dovuto ai troppi fotografi presenti al seggio.