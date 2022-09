Elezioni Politiche 2022, i risultati dai seggi in tempo reale

Segui lo Speciale Elezioni Politiche 2022 di Meteoweek.com per non perderti i risultati dai seggi elettorali. Proiezioni ed exit poll aggiornati in tempo reale.

Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per le elezioni politiche 2022, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Oggi più di 50 milioni di italiani sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza di voto. I seggi elettorali si sono chiusi alle ore 23, e sono attualmente in corso le operazioni di spoglio.

Di seguito tutti i risultati in tempo reale dai seggi elettorali. Tutti gli ultimi dettagli sulle proiezioni e gli exit poll.

Si ricorda gli exit poll sono ottenuti dai sondaggi realizzati all’uscita di alcuni seggi da parte di alcune agenzie private. I dati ottenuti permettono dunque di avere una stima plausibile dei risultati prima del termine delle operazioni di spoglio.

Si ricorda invece che le proiezioni, ovvero le statistiche basate sui voti reali, verranno invece pubblicate in due fasi:

ore 23.50 prime proiezioni per il Senato

prime proiezioni per il ore 2:00 prime proiezioni per la Camera

Si consiglia di ricaricare spesso la pagina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 00:17

I dati di Youtrend per Sky TG24. Fratelli d’Italia è il primo partito in Italia. Brutto colpo per la Lega, dietro al Movimento 5 Stelle. Il centrodestra ottiene la maggioranza assoluta in entrambe le Camere.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 00:15

I numeri dei seggi al Senato, offerti dai dati di Instant poll Sky Tg24. Nuove stime:

Fratelli d’Italia 67 seggi

Pd 38 seggi

Lega 28 seggi

Movimento 5 Stelle 24 seggi

Forza Italia 18 seggi

Azione 10 seggi

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 00:11

I numeri dei seggi alla Camera, offerti dai dati di Instant poll Sky Tg24. Nuove stime:

Fratelli d’Italia 114 seggi

Pd 71 seggi

Lega 69 seggi

Movimento 5 Stelle 45 seggi

Forza Italia 46 seggi

Azione 19 seggi

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 00:05

Nuovi numeri da Instant Poll Quorum Youtrend per Sky TG24. Le proiezioni delle coalizioni al Senato:

centrodestra al 43,3%

centrosinistra al 27,1%

Movimento 5 Stelle è al 15,8%

Azione-Italia Viva è al 7,3%

Altri 6,5%

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 00:04

Nuovi numeri da Instant Poll Quorum Youtrend per Sky TG24. Le proiezioni delle coalizioni alla Camera:

centrodestra al 43%

centrosinistra al 27,5%

Movimento 5 Stelle è al 16%

Azione-Italia Viva è al 7,2%

Altri 6,3%

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:59

Exit poll, il partito di Marine Le Pen esulta: “Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione Europea che, per voce della signora Von Der Leyen, ha preteso di imporre il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino!”.

Les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne qui, par la voix de Mme Von Der Leyen, prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d’aucune sorte ne peut arrêter la démocratie : les peuples d’Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main ! 🇫🇷🇮🇹 — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 25, 2022

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:55

Exit poll, il commento del vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi: “Il Pd ha la responsabilità politica della vittoria del centrodestra. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione» e «pagherà in termini di voto”.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:50

Pubblicati i primi dati del ministero dell’Interno. Alle ore 23 affluenza parziale era al 64,39% (5.765 Comuni su 7.904) per la Camera e al 64,31% (5.748 Comuni su 7.904) per il Senato.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:45

Anticipo delle prime proiezioni da parte di Swg per La7. Numeri in sensibile calo per la Lega, che si potrebbe attestare a sotto il 9%.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:43

La stampa americana. La CNN in prima pagina: “Giorgia Meloni sarà il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini“.

Giorgia Meloni set to be Italy's first female prime minister and leader of its most right-wing government since World War II, exit polls suggest. https://t.co/CNLxGlBB5q — CNN (@CNN) September 25, 2022

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:38

Le elezioni italiane viste dalla stampa estera. La BBC riporta in prima pagina: “La leader di estrema destra Giorgia Meloni ha vinto le elezioni in Italia, secondo gli exit poll, ed è in procinto di diventare la prima donna premier del Paese”.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:37

I numeri di Exit Opinio-Rai. Per quanto riguarda i voti al Senato, il centrodestra è avanti del 41-45%. La coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5%, il Movimento 5 Stelle è al 13,5-17,5%, Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%, Italexit per l’Italia al 0,5-2,5%, altri al 4-6%.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:35

Exit poll, dati di Swg per La 7.

Colazione di centrodestra in vantaggio, con una forbice tra il 43% e il 47%. Secondo posto per il centrosinistra, con una forbice tra il 25% e il 29%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle, che supera la Lega con oltre il 15%.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:29

I numeri dei seggi alla Camera, offerti dai dati di Instant poll Sky Tg24. Si tratta di stime ottenute dal campione delle percentuali.

Fratelli d’Italia 110 seggi

Pd 77 seggi

Lega 66 seggi

Movimento 5 Stelle 47 seggi

Forza Italia 46 seggi

Azione 19 seggi

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:24

I numeri di Instant poll Sky Tg24. Per quanto riguarda gli exit poll della Camera, i voti delle coalizioni vedrebbero:

centrodestra al 42%,

centrosinistra al 28,3%

Movimento 5 Stelle è al 16,4%

Azione-Italia Viva è al 7,2%

Previsto un margine di errore del +o – 1,6%.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:20

Primo post su Twitter di Matteo Salvini, leader della Lega.

Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato!

Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️💪 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 25, 2022

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:15

I numeri di Instant Poll Quorum Youtrend per Sky TG24. Exit poll per il Senato:

Fratelli d’Italia 23,7%

Pd 20,1%

Movimento 5 Stelle 16,1%

Lega 9,8%

Forza Italia 7,9%

Azione/Italia Viva 7,4%

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:13

I numeri di Instant Poll Quorum Youtrend per Sky TG24. Exit poll per la Camera:

Fratelli d’Italia 23,5%

Pd 20,3%

Movimento 5 Stelle 16,4%

Lega 9,6%

Forza Italia 7,8%

Azione/Italia Viva 7,2%

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23:01

A seguito della chiusura delle urne, sono pervenuti i primi trend poll. Secondo quanto stimato dai dati raccolti, le percentuali sarebbero così distribuite: 44% Centrodestra, 28% Centrosinistra, 16% Movimento 5 Stelle, 9% Terzo polo. Dai primissimi dati rilevati, emergerebbe dunque un netto vantaggio da parte della colazione guidata da Fratelli d’Italia, che si attesterebbe come prima forza politica. Scarsi i risultati del Centrosinistra, con il Pd che si diceva pronto a raggiungere il 40%. Terzo posto per il partito di Giuseppe Conte, e scarsa la prestazione di Renzi e Calenda.