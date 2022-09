Kate Middleton icona di stile: ecco come fa a non sbagliare mai outfit colorato

Kate Middleton si sa è regina di stile. La moglie di William detta tendenze con i suoi look. Impeccabile ed elegante è sempre attentissima al protocollo, sfoggiando outfit che le donano senza apparire mai sopra le righe. Ma qual è il segreto per indossare abiti dai colori vivaci senza creare il classico effetto “pugno nell’occhio'”? Ecco i segreti della principessa.

A lezione di stile con Kate Middleton, la moglie di William è campionessa di buon gusto nel vestire

Kate Middleton è una delle donne più influenti del pianeta e non solo per la sua posizione, ma anche per la grande attitudine che possiede nell’influenzare le scelte di stile di migliaia e migliaia di fan. Sono tantissime infatti le donne nel mondo che si affrettano ad acquistare capi d’abbigliamento da lei sfoggiati, sono anni ormai che la Middleton in linea con quanto voluto dalla casa Reale che ha allontanato sfarzi ed eccessi, sceglie di mostrarsi con look sobri e low cost.

Ma ciò che più colpisce dello suo stile è la capacità di indossare abiti dai colori “difficili”, cosa che le riesce particolarmente bene. Kate è una donna estremamente elegante, attentissima al rispetto dei formalismi imposti dal protocollo reale, ma non disdegna look dai toni vivaci. La particolarità sta nel fatto che non ne sbaglia una, qualsiasi cosa indossi, è la scelta giusta.

Kate Middleton, la principessa del Galles sfoggia un abito giallo ed è subito tendenza

La Middleton adora sfoggiare colori anche molto accesi, la principessa del Galles proprio di recente ha indossato uno splendido abito giallo, un colore vestito lungo con maniche corte e fiocco sulla spalla. Una scelta che non è passata inosservata, la principessa ha catalizzato l’attenzione generale. Ancora una volta la sua grade capacità di conciliare eleganza, raffinatezza, con un tocco di leggerezza e vivacità ha fatto colpo nel cuore di migliaia e migliaia di fan, che non hanno perso occasione per farle i complimenti.

Nonostante il fatto che sembra stare bene con qualsiasi cosa indossi, è bene dire che Kate è attenta a sfoggiare colori dai toni che più le donano, colori si, a patto che siano quelli che accendono il suo incarnato e che non la facciano apparire pallida o stanca. Ecco il segreto per non sbagliare mai, indossare solo ciò che enfatizza i propri punti di forza.