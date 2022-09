Gli esplode il tablet in mano, ferito bimbo di cinque anni

Il dispositivo è stato posto sotto sequestro, il piccolo non ha riportato danni gravi.

Si trovava in soggiorno in compagnia dei genitori nella loro casa in un quartiere di Padova, quando il tablet con il quale stava giocando è esploso tra le sue mani. La vittima è un bambino di appena cinque anni, per fortuna non ci sono gravi lesioni o ferite, tanto che è stato rapidamente dimesso dall’ospedale, ma rimane il fatto grave che poteva costargli caro.

Probabilmente il dispositivo elettronico si era surriscaldato, ma dalle prime indagini l’oggetto non appare avere elementi non a norma. Per sicurezza è stato sequestrato e posto sotto indagine da parte dei vigili dei fuoco, prontamente allertati dai genitori del piccolo. Non si tratta però di un caso isolato soprattutto per oggetti di seconda mano, magari aggiustate con pezzi di ricambio e non originali come in questa circostanza.