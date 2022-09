Il padel è uno degli sport più di moda in questi anni. Ma in che cosa consiste esattamente e quali sono i suoi benefici per la nostra salute quotidiana?

Il padel ha preso piede nel mondo fin dagli anni Novanta, la sua creazione si deve a un imprenditore messicano di nome Enrique Corcuera. Oggi sempre più persone si avvicinano a questa disciplina e desiderano saperne di più.

Infatti possono praticare questo sport persone di ogni età, non richiede abilità già acquisite. Ma quali sono i sui benefici?

Padel: come si gioca e quali sono le regole

Per quanto riguarda le regole di questo gioco sono simili a quelle del tennis, il campo però è meno della metà di quello da tennis e intorno ad esso ci sono muri o vetri, se la palla li tocca, può ancora essere giocata.

Le racchette inoltre sono più piccole e senza corde, nel piatto ci sono dei forellini. Le palline, invece, sono le stesse o più soffici. Prima di cimentarsi sarebbe bene fare un po’ di riscaldamento, magari con una corsetta leggera, e un po’ di stretching.

Giocare a padel, tutti i vantaggi