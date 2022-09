Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli punge una gieffina: ”Non mi piace, sembra faccia politica”

Sonia Bruganelli ed Orietta Berti sono le due spumeggianti opinioniste del Grande Fratello Vip. La compagna di Paolo Bonolis è finita proprio di recente nella bufera per una dichiarazione resa nei confronti di una gieffina. Le sue parole non sono passate in sordina e sui social, il popolo del web ha iniziato a chiacchierare circa l’accaduto. Ma cosa ha detto Sonia e, a chi si riferiva con le sue parole?

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli punzecchia una vippona, sul web le sue parole non passano inosservate

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando emozioni forti al pubblico, nonostante sia partita da poche settimane. I telespettatori stanno seguendo con interesse le vicende che si sono create nella casa più spiata d’Italia. Sono sorti già i primi litigi, le prime incomprensioni, ma ci sono stati già anche tanti momento di amicizia, solidarietà e vicinanza.

A fare da spalla al conduttore, Alfonso Signorini, amatissimo giornalista ci sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli che, stanno seguendo il reality per dare la loro opinione.

Sonia Bruganelli confessa: “Chi non mi piace? Al momento…”

Proprio di recente la Brugranelli è finita nel mirino dei curiosi a causa di alcune dichiarazioni circa una vippona. Ospite di Casa Pipol questa sera, l’opinionista rivelerà cosa pensa dei concorrenti, e stando alle anticipazioni che circolano sul web, ha già fatto trapelare chi le piace di più: “Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ fuori dal coro”.

Poi ancora: “Mi piace anche Antonino Spinalbese perché mi convince molto il suo voler giocare in sottrazione senza per forza imporsi o voler apparire a tutti i costi. Poi mi piace molto anche George Ciupilan! È carinissimo. È un ragazzo giovane che mi trasmette una bella genuinità. Chi non mi piace? Al momento Sara Manfuso, ma è palese. Non comprendo questo suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!”.