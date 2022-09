L’attrice di Suits e moglie del principe Harry ha scioccato i Windsor, ma re Carlo III vuole rimettere a posto tutti i nodi familiari, ripartendo dall’ultimo obiettivo di sua madre Elisabetta II.

Morta la Regina Elisabetta II, e terminati i funerali solenni della sovrana, Carlo III si è rimesso a lavoro per portare a termine gli obiettivi di sua madre. Ma nel cuore del nuovo sovrano, c’è un altro importante filo da rimettere in sesto: il rapporto con il figlio Harry e sua moglie Meghan Markle.

Carlo, nei giorni che sono seguiti alla morte della sovrana, ha tentato un riavvicinamento al figlio Harry dapprima con un invito a cena nella tenuta scozzese vicino a Balmoral, a cui il duca di Sussex ha detto di no, e poi citando Harry e Meghan nel suo primo discorso da sovrano:«Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano la loro vita oltreoceano».

Un modo per intavolare un discorso di pace. Rammendare le scuciture è una delle grandi sfide che Carlo III dovrà affrontare. Meghan aveva fatto il suo ingresso nella famiglia reale con il matrimonio nel 2018, accompagnata all’altare proprio da Carlo, ma poi qualcosa è andato storto.

Nel libro “Courtiers” di Valentine Low del Times, Meghan avrebbe detto:«Non posso crederci di non essere pagata per tutto questo», durante un primo evento con una enorme folla in Australia. Farsi vedere in mezzo alla gente fa parte del lavoro dei Windsor, come è avvenuto durante i funerali della Regina.

Queste frasi mostrerebbero la distanza che da subito si sarebbe creata tra Meghan Markle e la famiglia reale inglese, un vero e proprio gap culturale tra l’attrice statunitense, abituata a prendere soldi per presenziare agli eventi, e la famiglia Windsor che non bada alla remunerazione ma al far sopravvivere la Corona.

Da quanto si apprende, Harry avrebbe mandato una mail nel gennaio 2020, prima di dare il famoso annuncio in cui cambiava totalmente la sua vita. Meghan non era soddisfatta del ruolo di secondo piano che aveva ma la gerarchia reale non consente alcuna eccezione e l’attrice americana era moglie di un principe cadetto.

Dopo un vertice, si ipotizzarono una serie di scenari per venire incontro alle esigenze della duchessa con la corte. I Sussex volevano guadagnare commercializzando la corona, cosa che non era assolutamente possibile. Come diceva la sovrana, quello di reale è un dovere. O ci sei o non ci sei nella famiglia reale.

Dopo il matrimonio, nel marzo 2021, Harry e Meghan vanno in tv nel noto show di Oprah Winfrey e parlarono di razzismo all’interno della famiglia reale, escludendo da tutto ciò Elisabetta II e il marito Filippo.

Harry disse che si sentiva abbandonato da Carlo. E mentre i Sussex facevano salire il loro valore commerciale, con accordi con Netflix e Spotify, la crepa creatasi tra loro e i Windsor si faceva sempre più ampia. Poi il funerale di Filippo, e infine la morte della Regina Elisabetta II. Al funerale, lo sguardo di Meghan sembrava disorientato. Per quanto concerne Harry, avrebbe chiesto alla Penguin Random House di revisionare le parti più dure del libro che sta per uscire, previsto per Natale. Chissà se il fatto che Carlo abbia teso la mano non generi frutti.