Addio a Luca, morto a 14 anni per colpa di un pirata della strada

Era alla guida del suo motorino insieme a un amico, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’uomo alla guida dell’auto è fuggito ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine.

E’ stato investito mentre era a bordo del suo motorino insieme a un amico, l’autista è poi fuggito. Luca Centofanti, un giovane di appena 14 anni, è morto a Siracusa a causa di un incidente stradale nella zona di via Algeri, al nord della città siciliana.

Il ragazzino è sopravvissuto all’impatto e i soccorsi sono arrivati prontamente sul luogo della tragedia, ma quando è giunto in ospedale Umberto I le sue condizioni sono subito apparse disperate ai sanitari che lo hanno preso in cura e non ce l’ha fatta. L’amico, un ragazzo di 16 anni, ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. Il pirata della strada è tuttora ricercato con l’accusa di omicidio stradale, la polizia indaga sulla dinamica del fatto grazie all’utilizzo delle telecamere di sicurezza installate nella zona.