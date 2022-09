DAZN assesta il colpo ed acquisisce la Eleven Group per poter vedere lo sport a tutto il mondo

DAZN ha acquistito una nuova azienda per poter evolvere ulteriormente il proprio settore. Ma di quale società parliamo?

DAZN Group ha confermato l’acquisizione delle attività media di Eleven Group, ovvero una specialista multimedia nei settori dello sport e dell’intrattenimento. La compagania è nata nel 2015 e trasmette circa 65.000 ore di sport in diretta ogni anno: nello specifico calcio, football americano, baseball, basket, combattimento, ciclismo, pallamano, motori, tennis e pallavolo sia a livello internazionale che locale.

Grazie a questa mossa, DAZN potrà ampliare le sue offerte e raggiungere più Paesi in contemporanea dove metterle a disposizione. Si pensa che riuscirà ad ottenere una crescita dei ricavi pari a circa 300 milioni di dollari all’anno. La nota ufficiale conferma che una volta completata l’operazione DAZN diventerà il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio.

Il documento in cui se ne parla esplica bene in che maniera verranno influenzate le nazioni: “Paesi dove Dazn si è già aggiudicata i diritti per la trasmissione delle più importanti competizioni calcistiche nazionali. Eleven è anche presente a Taiwan e in altri mercati del sudest asiatico, consolidando la presenza in un territorio dove Dazn detiene la posizione di leader in Giappone“.

I futuri progressi di DAZN

Come abbiamo detto si parla di una espansione globale con un’offerta che comprende, a seconda delle nazioni scelte, dei contenuti live e on-demand, analisi e highlight, merchandise, biglietti o scommesse. Ci viene anche detto che: “L’accordo è soggetto a verifica da parte dell’Antitrust, la data di completamento di tale attività di verifica non è ancora nota“.

DAZN afferma anche che l’acquisizione di Team Whistle, cioè la media company di Eleven, permetterà grazie soprattutto ai social di “raggiungere un pubblico più giovane, diversificare ed espandere le proprie competenze di fan engagement, oltre che massimizzare il valore del portafoglio diritti“. Questa azienda rientra nella top ten dei media sportivi statunitensi stilata da ComScore, con oltre 700 milioni di follower sui propri canali e un audience mai visto prima.

Otteniamo altre informazioni leggendo il commento di Shay Segev, il CEO di DAZN Group, il quale ci fa sapere che: “Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo. Nutro profonda ammirazione per i risultati raggiunti da Andrea, Marc e dal team e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro per far crescere le nostre ambizioni. Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore“.

Infine possiamo concludere con l’aggiunta di Andrea Radrizzani, il Founder & Chairman di Eleven e proprietario del Leeds United: “Negli ultimi sei anni con Eleven abbiamo sviluppato una sport media company di successo, e siamo entusiasti che questo percorso continui. La fusione offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare un destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno”.