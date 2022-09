Trovata morta in casa a 81 anni: strangolata con una corda, è giallo

Trovata morta in casa a 81 anni: pare sia stata strangolata con una corda, ma è giallo. Ancora poco chiare le dinamiche, nel frattempo la questura ha disposto il fermo per un indiziato.

Giallo in quel di Siena. Macabro ritrovamento quello avvenuto nella giornata di martedì. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento, dopo che i vigili del fuoco hanno risposto a una segnalazione da parte dei vicini di casa.

La donna, un’anziana signora di 81 anni, viveva al secondo piano di un palazzo in largo Sassetta. La sua abitazione è stata ritrovata completamente a soqquadro, ed è stato necessario sfondare la porta per potervi entrare. Le autorità ora indagano per omicidio.

Giallo sulla morte dell’anziana, vi è un fermo

Annamaria Burrini, 81enne trovata morta in circostanze sospette all’interno della sua abitazione senese martedì pomeriggio. Secondo quanto viene riportato dai quotidiani, la donna potrebbe essere stata uccisa, strangolata con un laccio o con una corda. Pare che le forze dell’ordine abbiano già disposto il fermo di una persona. Si tratta di un soggetto indiziato di delitto, lo stesso che sarebbe stato interrogato a lungo in questura proprio in merito all’omicidio.

Sempre secondo quanto si apprende dai quotidiani, pare che la donna non vivesse da sola in quella casa. Infatti, l’anziana era solita affittare una stanza a persone sempre diverse – e l’ultima pare fosse un cittadino proveniente dall’est Europa. La questura di Siena ha già provveduto a raccogliere le testimonianze dei vicini di casa e dei conoscenti dell’anziana donna. La signora viene descritta come riservata, e pare non avesse particolari contatti o relazioni di amicizia con i vicini.

Sulla sua morte è ancora giallo. Non si sa chi sia stato a strangolarla, anche se presumibilmente il responsabile pare possa essersi servito di un laccio o una corda. Il suo alloggio è stato ritrovato completamente a soqquadro, e pare che gli investigatori stiano cercando di capire se sia stato trafugato qualcosa, dagli averi della vittima. La donna è stata ritrovata senza vita sul letto della sua camera. La porta di casa era chiusa al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco. Pare inoltre che non sia stato trovato alcun segno di effrazione né sull’ingresso, né sulle finestre. Sarà ora l’esame autoptico a cercare di portare un po’ chiarezza sulla vicenda.