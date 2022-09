Bollette e caro-vita: ecco come faranno le famiglie a risparmiare

La crisi energetica e l’aumento del costo delle materie prime metterà in seria difficoltà le famiglie nei prossimi mesi. Ma sono previsti bonus, app per il risparmio e una serie di misure che gli italiani possono mettere in campo per combattere l’aumento dei prezzi.

Gli italiani si preparano ad affrontare un inverno tra i più difficili della storia recente, con costo dell’energia e della vita in generale alle stelle e la necessità di razionare le risorse, in particolare il gas e la luce, spendendo meno sulle bollette. Le famiglia sono quindi costrette ad attrezzarsi per efficientare i consumi, guardando al risparmio con una serie di strategie e idee.

OCCHIO ALLA SPESA

Nei supermercati è quindi corsa alle offerte sui prodotti di prima necessità, magari ricorrendo ai più economici discount invece dei soliti mercati sotto casa. L’acquisto di merce meno cara, non rinunciando per forza alla qualità, può permettere di far risparmiare fino a 3mila euro l’anno per una coppia con due figli.

Pronti quindi a scaricare le nuove app anti-spreco che permettono di monitorare e ridurre i consumi dell’energia o per migliorare le proprie spese giornaliere. Con la ripresa della scuola inoltre sono tantissimi i genitori che ricorrono all’acquisto di libri usati e prodotti di seconda mano per gli studenti come cancelleria, zaini ma anche vestiti e scarpe.

I BONUS

Il governo ha stanziato alcuni bonus per le famiglie contro la crisi energetica. Previsto un rimborso di 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi del trasporto pubblico per chi presenta un reddito al di sotto dei 35mila euro l’anno. Sono state esaurite già circa 700mila domande con un fondo da 180 milioni di euro.

Per quanto riguarda le bollette c’è il bonus sociale per luce e gas accessibile a chi ha un Isee sotto i 15mila euro previsto dal decreto Aiuti ter in prossima approvazione e il bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 20mila euro l’anno.