Gas, incassi da capogiro per la Norvegia: dieci volte in più

La Norvegia è il Paese che sta beneficiando di più dell’invasione sferrata da Vladimir Putin contro l’Ucraina. Sul fronte gas, gli incassi sono decuplicati.

La Norvegia è il maggiore produttore di idrocarburi d’Europa occidentale e ad oggi vede decuplicare i suoi incassi, sul fronte gas. Sembra che la crisi non abbia affatto scalfito l’economia del Paese, ma che, anzi, abbia portato alla Norvegia grandi benefici. È il Paese dell’Alleanza atlantica che sta beneficiando di più dell’invasione sferrata da Vladimir Putin contro l’Ucraina e della guerra economica scatenata ai danni dell’Unione Europea.

La Norvegia è uno dei paesi più filo-atlantici al mondo e al momento sta traendo, da questa situazione, grandissimo beneficio sul piano finanziario. Eurostat, ovvero l’agenzia statistica di Lussemburgo mostra come prima della crisi, in un mese piuttosto tipico, il fatturato delle forniture di gas naturale del colosso pubblico di Oslo Equinor, in Europa fosse di circa duecento milioni al mese.

Prendiamo un mese qualsiasi prima della pandemia, ad esempio gennaio del 2020: la Norvegia ha venduto metano in Europa per 256 milioni di euro. Ora facciamo riferimento a gennaio del 2021, ovvero esattamente un anno dopo e in piena pandemia: il fatturato del gas norvegese era sceso a 210 milioni. Ora andiamo avanti con il tempo e giungiamo al gennaio 2022, quando la guerra Russia-Ucraina è sul punto di esplodere: la Norvegia fattura per il gas in Europa 1,97 miliardi di euro. Insomma la modica cifra di quasi 2 miliardi di euro. Si tratta di aver decuplicato gli incassi e corrisponde a un aumento di prezzo del mercato spot, quello della piattaforma Ttf di Amsterdam, da meno di 20 euro per megawattora all’inizio del 2020 o del 2021 a circa 90 euro a megawattora all’inizio del 2022. Una crescita davvero esponenziale.

Andando ancora avanti nella linea del tempo e giungendo ad Aprile 2022, dopo due mesi di guerra in Ucraina, il prezzo del gas sfiorava i 100 euro a megawattora. Equinor a Oslo incassava 2,2 miliardi di euro dai suoi partner europei. Se si continua di questo passo, la Norvegia potrebbe arrivare, nell’arco di questo anno, a quasi venti miliardi di euro di incassi in più solo sul gas naturale, rispetto ad un anno ordinario.