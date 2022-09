GF Vip 7, puntata di ieri al veleno: tutti contro Marco e tra Ginevra e Antonino…

Tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri: non sono mancate le polemiche social e gli scontri nella casa.

Due settimane dall’inizio del reality cult di casa Mediaset, condotto con doppio appuntamento da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste su Canale 5, Grande Fratello Vip 7 e siamo già ai ferri corti nella casa.

Nel gruppo, si era già notato da qualche giorno, ci sono evidenti spaccature e Alfonso Signorini ha cercato di trattare questi temi nella puntata di ieri ma, stando alla valutazione dei social, con scarsi risultati. In più, una nuova accusa per la produzione è piombata sul Grande Fratello Vip 7.

All’inizio della puntata di ieri sera, si è affrontata subito la vicenda tra Pamela Prati e Marco Bellavia: nella casa, in molti credono che l’ex conduttore di Bim Bum Bam stia cercando visibilità avvicinandosi alla showgirl. Ma c’è anche da segnalare che, per molti – visione confermata anche da Sonia Bruganelli – , Marco non è stato ancora accettato del tutto nella casa.

Cosa è accaduto durante la diretta

Anche Antonella Fiordelisi ha manifestato tutto il suo malessere nei confronti del gruppo che sempre “egemone” nella casa del Grande Fratello Vip 7. La schermitrice ha fatto anche i nomi: Patrizia, Giaele e Cristina. In seguito, Adriana Volpe è entrata nella casa ed ha incontrato in giardino Giovanni Ciacci: l’opinionista tv si è raccontato, parlando dell’HIV. Alfonso Signorini si è collegato con un medico del Policlinico di Milano per un importantissimo momento di sensibilizzazione sul tema. In seguito si è parlato molto di Giaele De Donà che, pochi giorni fa, ha avuto più di una discussione con gli altri inquilini a causa del suo matrimonio. Poi si è parlato di Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: tra i due si è creato un rapporto speciale, ma forse l’ex compagno di Belen Rodriguez nutre dei sentimenti nei confronti della cantante. Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Le nomination

Stando ai voti di ieri sera, la preferita della casa è Antonella Fiordelisi. In seguito, durante le nomination, Orietta Berti ha dato l’immunità a Elenoire Ferruzzi, mentre Sonia Bruganelli a Patrizia Rossetti. I nominati sono dunque: Marco, Giaele e Giovanni.