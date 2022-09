Meteo OGGI venerdì 30 settembre | Piogge intense e temporali

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 settembre. Attiva una perturbazione che porterà sul nostro Paese tanta pioggia, soprattutto al Nord e al Centro. Temporali e maltempo in serata anche al Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte instabile. Il nostro Paese è infatti sotto gli effetti di una forte perturbazione, che apporterà precipitazioni anche intense e diffuse al Nord, su Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e Campania settentrionale. Verso fine giornata, inoltre, il maltempo raggiungerà anche la Sicilia e la Calabria. Nelle restanti aree il tempo sarà più asciutto e possibilmente anche più soleggiato.



Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo instabile su buona parte del Nord. Il cielo, infatti, risulterà molto nuvoloso su tutte le regioni, e vi saranno rovesci diffusi associati che diventeranno più consistenti su Friuli-Venezia Giulia. In serata si attende un esaurimento delle precipitazioni, ad eccezione di qualche locale persistenza riscontrabile sulla pianura lombarda. Attese inoltre delle parziali schiarite tra Piemonte e Lombardia, oltre che sulla Liguria di ponente.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo instabile. Si attendono temporali sulle regioni tirreniche e sull’entroterra delle restanti regioni. Le precipitazioni potranno essere anche localmente intense fin dal primo mattino sul Lazio meridionale. Si attendono nel corso della giornata maggiori schiarite sulle coste adriatiche. Previsto inoltre un lento miglioramento a partire dalle ore serali sulla Sardegna e sulle coste di Toscana.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente instabile e piovoso anche al Sud. Si attendono forti temporali sulla Campania fin dalle prime ore del mattino. Il cielo sarà velato sul restante Sud, con ulteriore intensificazione delle nubi e fenomeni associati attesi nelle ore serali. Possibili temporali localmente intensi su Calabria e Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in locale e lieve aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e alta Toscana, mentre si segnala un calo su sud Sardegna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria ionica e Sicilia orientale. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano stazionari su Trentino-Alto Adige e Sardegna occidentale, mentre si segnala un generale calo sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente dai quadranti nordorientali, con rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico. Deboli settentrionali sulla Sardegna, tendenti a moderati orientali sul settore nord, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Sul resto del paese soffieranno da deboli a moderati.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molti mossi lo Ionio, il mar di Liguria e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento serale sul settore nord del mare di Sardegna. Mossi invece tutti i restanti bacini italiani.