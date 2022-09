Ritrovato senza vita il corpo di una donna scomparsa

La vittima era sparita da oltre 24 ore, si ipotizza un incidente. Il cadavere è stato ritrovato in una fossa.

Era scomparsa mercoledì sera nella zona di Vervò in Trentino, purtroppo il suo cadavere è stato ritrovato in una fossa nella zona di Toss di Ton, in Val di Non giovedì pomeriggio. La vittima è una donna di 39 anni originaria dello Sri Lanka, sembra essere stata vittima di un incidente ma al momento le forze dell’ordine non si sbilanciano sulla dinamica dei fatti.

Le ricerche sono state coordinate dai carabinieri della Compagnia di Cles, con gli operatori del Soccorso alpino, i vigili del fuoco Permanenenti di Trento, i gruppi Sapr e Saf nella speranza che la donna fosse ancora viva. L’allarme era stato lanciato dai parenti della vittima, preoccupati perché non l’avevano vista rientrare in casa e non avevano notizie da diverse ore.

Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria dove verrà sottoposto all’autopsia per verificare i fatti, attualmente le indagini sono sotto la responsabilità dei carabinieri della zona.