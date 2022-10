Allegri può sorridere: la buona notizia rappresenta una svolta per il club

Massimiliano Allegri può finalmente sorridere. Una buona notizia rappresenta una svolta tanto attesa per la sua Juventus.

L’allenatore bianconero spera ancora nella rimonta in campionato. La squadra è in difficoltà, ma arrivano buone notizie dall’infermeria.

La Juve sta attraversando un periodo molto complicato. I bianconeri, dall’inizio della stagione, hanno vinto solo due partite contro Sassuolo e Spezia (l’ultimo successo è datato 31 agosto) e in Champions League hanno perso contro PSG e Benfica. Inizio di stagione in salite dunque, anche se l’obiettivo rimane quello di conquistare la vetta della classifica e passare il girone in Europa.

Allegri ha più volte rimarcato come le difficoltà siano figlie delle assenze pesanti, tra cui quelle di Chiesa e Pogba. Ad ogni modo, la tifoseria sta perdendo la pazienza e ha contestato la squadra dopo le sconfitte contro i portoghesi e il Monza. Inoltre, sui social spopola l’hastag #StadiumVuoto per lanciare un messaggio di disapprovazione.

Il match con il Bologna, dunque, potrebbe essere già decisivo ed il clima sarà rovente. Nel frattempo, però, giungono buone notizie dall’infermeria.

Allegri, ecco una buona notizia: il recupero di un big si avvicina sempre di più

Si respira un clima molto teso in casa Juve. I tifosi chiedono un cambio di rotta e vorrebbero l’esonero di Allegri, anche se l’AD Maurizio Arrivabene ha dichiarato che si tratta di un’ipotesi folle. Oltre al fatto che la dirigenza crede ancora nell’allenatore, c’è da considerare che un eventuale addio costerebbe troppo ai bianconeri.

Per ora, dunque, non c’è nessun ribaltone in vista e l’intenzione è quella di uscire dal periodo nero con le proprie forze.

A tal proposito, Allegri aspetta con ansia il rientro degli infortunati. Fino ad ora, infatti, l’allenatore non ha potuto schierare quella che ritiene la miglior formazione possibile a causa delle numerose (e lunghe) assenze. Nel frattempo, però, si avvicina il rientro di Chiesa, out da diversi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. Non solo l’ex Fiorentina però, anche un altro big viaggia spedito verso il recupero: Paul Pogba.

Il centrocampista si è infortunato in estate e ha ritardato l’operazione al ginocchio per tentare il recupero solo tramite la terapia conservativa. Ora però sta cercando di affrettare i tempi: il suo ritorno in campo era previsto per la sfida di ritorno con il Benfica, ma potrebbe tornare già per il match con l’Empoli del 21 ottobre.

Il francese vuole aiutare la squadra, ma ha anche un importante obiettivo personale: tornare fra i convocati della Francia per il Mondiale invernale in Qatar. Deschamps ha già dichiarato di non volerlo chiamare se non sarà al 100% e non basterà una sola partita per convincerlo. Pogba dunque spingerà per riprendersi Juve e Francia: Allegri lo aspetta a braccia aperte.