L’estate è tornata, è ottobrata in tutta Italia: fino al prossimo fine settimana il tempo sarà ampiamente soleggiato, asciutto e con temperature dal sapore estivo.

Come spiegano gli esperti di IlMeteo.it, il maltempo di fine settembre è stato principalmente causato dal calore estivo fuori misura, iniziato già da maggio e che ha raggiunto tra luglio e agosto temperature record.

Adesso, però, ci stiamo avviando a una breve tregua, che porterà più sole su tutta la nostra penisola. L’alta pressione, infatti, dominerà il nostro Paese per diversi giorni, garantendo condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima dalle temperature sicuramente più tardo-estive.

Torna l’estate: le ottobrate romane

A partire da questa settimana, torna l’estate sul nostro Paese. Proprio dal 3 ottobre, infatti, prende avvio un periodo soleggiato, asciutto e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Questo poiché si sta spostando verso il Mediterraneo l’Anticiclone delle Azzorre, lo stesso che già nella giornata di ieri aveva garantito sole e temperature in ascesa su gran parte dell’Italia.

Al via, allora, le ottobrate romane, periodo incastonato nella stagione autunnale ma che, dal punto prettamente meteorologico, viene accompagnato dall’alta pressione per diversi giorni, provocando così condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima sicuramente più estivo. Come spiegato dagli esperti de IlMeteo.it, nei prossimi giorni vivremo un contesto stabile e soleggiato da Nord a Sud, con l’anticiclone africano che determinerà un sensibile aumento delle temperature un po’ dappertutto. In particolare, sulle aree del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, durante le ore più calde si potrebbero raggiungere valori pari a 25/26 C, soprattutto in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Nonostante il tempo sarà ampiamento caldo e soleggiato, tuttavia, è comunque atteso qualche addensamento nuvoloso con possibilità di qualche breve fenomeno associato. Nubi che, in linea di massima, si incontreranno su alcuni tratti dei settori appennini centro-meridionali. Previsto inoltre il ritorno di dense foschie o banchi di nebbia durante le prime ore del mattino su Valle Padana e nelle zone interne delle regioni centrali – soprattutto nelle giornate comprese tra martedì 4 e giovedì 6 ottobre. Questo, principalmente, a causa della mancanza di vento da un lato, e dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera dall’altro (date forti piogge che ci hanno accompagnato negli ultimi giorni). Cielo sereno, caldo e stabilità atmosferica, comunque, proseguiranno fino ad almeno a tutto il weekend a venire.