Mara Venier, finita l’amicizia con Romina Power | “Ci ha diffidato, non possiamo…””

Come successo anche negli scorsi anni, Loredana Lecciso è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Ma proprio durante la puntata Mara Venier, molto amica anche di Romina Power ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato tutti.

Amicizia giunta al capolinea per Mara Venier e Romina Power? Sembra proprio di sì e anche se la Venier non lo ha detto apertamente, ha fatto oggi una rivelazione che lo fa ipotizzare.

Ospite in studio Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, per una lunga intervista, come successo anche negli anni passati.

Prima che la Lecciso iniziasse a parlare Mara però l’ha fermata facendo una rivelazione a tutti i telespettatori.

Mara Venier, finita l’amicizia con Romina Power. Cosa ha detto

“Non nominiamola perché ci querelano, non possiamo nominarla per niente. Non si nomina proprio per adesso. Poi vediamo più avanti cosa succede ma preferisco non nominarla. Posso dirlo pubblicamente che siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitarlo.” ha detto lasciando senza parole lo studio e i telespettatori. Mara Venier ha quindi rivelato che sia lei che il programma che conduce, sono stati diffidati da Romina Power e che non possono nominarla in studio. Però nel dirlo, ha fatto il suo nome ben quattro volte.

Inoltre, all’occhio dei social, non è sfuggito anche il modo in cui alla fine la conduttrice ha augurato buon compleanno alla cantante, più con il tono di frecciata che di augurio: “Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara”. Loredana Lecciso, invece, non ha replicato alle parole della Venier limitandosi solo a dirsi mortificata per la gaffe. Fino a poche settimane fa la cantante statunitense ed ex moglie di Al Bano era tra gli ospiti più ricorrenti di Domenica In. La scorsa settimana, invece, c’è stato un inaspettato dietrofront in quanto la Power ha preferito il salotto di Canale5 di Silvia Toffanin per concedere una lunga intervista insieme alla figlie. Questo aveva già fatto venire dei dubbi ai telespettatori.

La conferma è poi arrivata

Guarda caso, la settimana dopo, la Venier ha invitato nel suo salotto la ‘rivale’ della Power, Loredana Lecciso ed ha puntualizzato di essere stata diffidata. Insomma tenendo conto di tutto questo sembra proprio che forse tra le due grandi amiche qualcosa sia successo. Nel frattempo la Venier ha fatto un’altra confessione.

Al settimanale Chi ha ammesso che ora farà “questa edizione, l’anno prossimo si vedrà”, sottolineando di chiedersi sempre se ne vale la pena di continuare con il lavoro e dedicare meno tempo agli affetti.