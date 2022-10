E’ allarme ragno violino, decine di casi in pochissime ore

Le farmacie della Capitale registrano un aumento dei casi di puntura di ragno violino, un insetto piccolo ma molto pericoloso. Il suo morso può fare infettare la ferita e creare gravi problemi di salute ai cittadini.

C’è allerta per il pericolo della puntura del ragno violino, numerosi casi sono stati segnalati a Roma dalle farmacie in particolare della zona di Laurentino e Portuense. Si tratta di un insetto che può causare molti problemi in quanto il suo mostro può sembrare asintomatico ma può portare a gravi conseguenze.

Il ragno violino è grande appena 7-9 millimetri, è di colore marroncino-giallastro ed è molto difficile da notare. La sua puntura “con il passare delle ore si trasforma – spiega Roberto Adrower, della farmacia Adrower di via Fuggetta a Villa Bonelli -. In pochi giorni abbiamo visto 5 pazienti con piaghe vere e proprie. Nel giro di 24-36 ore quel pizzico causa prurito e dolore, mano a mano si apre una piaga con pus e sangue. Come quelle cosiddette da decubito. I pazienti vengono da noi, dopo aver avuto dal medico curante la certificazione di puntura da ragno violino, perché devono assumere antibiotici e cortisonici. Alziamo l’attenzione perché bisognerebbe controllare le aree verdi pubbliche e private: tutti i pazienti ci dicono infatti di essere stati punti all’aperto, in zona come Laurentina e Portuense. Uno di loro addirittura sul naso ed ora presenta seri fastidi. Mai visto niente di simile”.

Diversi i casi registrati nella zona sud della Capitale. “Ho inviato una formale richiesta di intervento sia all’Ama e che al dipartimento ambiente di Roma Capitale per una verifica rispetto alla situazione attuale e sulle attività di prevenzione da mettere in campo – afferma Marco Palma, consigliere del Municipio 11 -. Ho chiesto inoltre di conoscere le motivazioni per le quali, pur avendo gli strumenti necessari per le attività di bonifica e smaltimento, l’Ama non abbia più le competenze per attuare interventi simili. Chiediamo interventi immediati in giardini, aree verdi pubbliche e dei plessi scolastici del territorio. La situazione va tenuta sotto controllo” conclude il consigliere.

COSA FARE SE SI VIENE MORSI

Secondo il sito ospedaleinguardia.it, qualora si venga punti dal ragno violino è necessario “lavare abbondantemente con acqua e sapone” e poi “chiamare il Centro Antiveleni (0266101029) soprattutto se i sintomi locali nelle ore successive compaiono e si aggravano. Attenzione se compare una lesione caratterizzata da una zona centrale inizialmente più arrossata che diventa più scura con il passare delle ore. Se ci accorgiamo in qualche modo della presenza del ragno cercare di catturare l’animale e, anche se ucciso, conservarlo. L’identificazione è possibile anche se il ragno risulta malamente danneggiato: valutando il capo al microscopio si evidenzia la presenza di 6 occhi invece di 8, come è tipico per tutti gli altri ragni. Anche una foto può essere d’aiuto, facendo attenzione che la parte anteriore del ragno sia ben visibile e a fuoco”.