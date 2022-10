I bitcoin sono dannosi come petrolio ed altri derivati fossili per il nostro Pianeta: ecco che impatto hanno

Quando ci sono di mezzo di loro, bisogna andarci con i piedi di piombo, perché i bitcoin sono un po’ come i poli opposti, si attraggono. Hanno fatto moda, scuola, un chiodo fisso all’inizio per Elon Musk. Ma per ogni forza, c’è stato sempre il suo lato oscuro.

Si torna a parlare delle crypto per eccellenza, in accezione negativa: sarebbero dannosi per il nostro Pianeta al pari del petrolio, o altri derivati fossili.

A rivelarlo con fermezza, una nuova indagine dei ricercatori dell’università del New Mexico, negli Stati Uniti, pubblicata su Scientific Reports. Le preoccupazioni sull’impatto del mining di criptovalute sull’ambiente sono state documentate più volte, ma ora ci sarebbe dell’altro.

Dati allarmanti, altro che “oro digitale”

Lo studio dei ricercatori dell’Università del New Mexico hanno scoperto che il danno ambientale prodotto dall’estrazione di Bitcoin è paragonabile a quello della produzione di carne bovina o della raffinazione del petrolio.

Con la crescita della popolarità delle criptovalute, i sostenitori di queste risorse digitali hanno insistito sul fatto che il mining di criptovalute è essenziale e redditizio quanto l’estrazione di oro.

Oltre a sostenere semplicemente il cryptomining in generale, queste affermazioni hanno lo scopo di alleviare qualsiasi preoccupazione sugli svantaggi del cryptomining, in particolare quelli relativi all’ambiente.

Il nocciolo della questione è che anche se il cryptomining ha un impatto negativo sul pianeta, l’evoluzione digitale e il guadagno economico valgono il costo ambientale. Ma i ricercatori dell’Università del New Mexico non ne sono così sicuri.

Il loro studio esamina il consumo di energia relativo all’estrazione di Bitcoin, in particolare perché Bitcoin è stata a lungo la valuta di prova del lavoro dominante. Nell’anno dello scoppio della pandemia da Coronavirus, i minatori di Bitcoin hanno utilizzato 75,4 terawattora (TWh) di elettricità, più dell’intero paese dell’Austria (69,9 TWh) o del Portogallo (48,4 TWh) utilizzato quello stesso anno. Questi dati non possono non essere allarmanti.

Tra il 2016 e il 2021, ci sono stati diversi casi in cui è stato riscontrato che i bitcoin erano più dannosi per il clima di quanto valesse economicamente un singolo Bitcoin. Nel 2016, le emissioni equivalenti di CO2 relative alla generazione di energia mineraria Bitcoin erano 0,9 tonnellate per moneta; entro il 2021, questo era aumentato di 126 volte a 113 tonnellate per moneta.

Secondo i ricercatori, un singolo bitcoin potrebbe essere associato a più di 10.000 dollari di danni climatici e, a maggio 2020, 1 USD di valore di mercato di bitcoin è stato associato a 1,56 dollari di danni climatici globali. Per alcuni i bitcoin sono oro digitale, ma a quanto pare non è oro tutto quello che luccica.

FONTE