Marito le regala volo per anniversario di matrimonio: aereo precipita, muore mamma 34enne

Il marito le regala un volo per il loro anniversario di matrimonio: ma l’aereo precipita, e la mamma 34enne muore sul colpo. Lascia un bimbo piccolo di 18 mesi.

Tragedia inaspettata, quella avvenuta nella giornata di domenica a Mantova. Un drammatico incidente il cui bilancio è di una vittima e tre feriti gravi. A perdere la vita la 34enne Francesca Pippa, residente a Verona e madre di un bimbo piccolo. La donna era su un ultraleggero, precipitato rovinosamente nel corso di una manovra di atterraggio.

Il volo le era stato regalato da suo marito, per celebrare i due anni di matrimonio festeggiati proprio nel mese di settembre. La donna lascia solo sia lui che il figlio di 18 mesi.

Muore sul colpo la 34enne Francesca Pippa

Il drammatico incidente è avvenuto nelle campagne di Ponteventuno, frazione di Curtatone (nel Mantovano), a pochi passi dalla pista dell’aviosuperficie dell’Aereo Club Mantova. Proprio da questa pista si era alzato in volo qualche ora prima un ultraleggero, un aereo Cessna 172. Lo stesso che è poi rovinosamente precipitato nel corso di una manovra di atterraggio, poco dopo le ore 14:00.

Secondo quanto si apprende, alla guida del velivolo vi era un uomo di 39 anni, residente a Pescantina. L’uomo è rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto, ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata al Civile di Brescia. Insieme a lui, a rimanere gravemente feriti sono stati altri due passeggeri. Diverso, invece, il destino che ha atteso Francesca Pippa: la donna è infatti morta sul colpo a seguito dell’orribile schianto.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi, da parte di alcuni residenti che avrebbero assistito a quanto successo. Precipitato a terra, il pilota stava in tutti i modi cercando di chiedere aiuto, sbracciandosi e cercando di attirare l’attenzione. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente sia i vigili del fuoco e che i carabinieri. Insieme a loro, anche i tecnici dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che hanno avviato le indagini sul caso. Sono ancora tutte da verificare, infatti, le cause e le dinamiche che hanno provocato la tragedia.

Lo sfortunato volo era stato noleggiato dalla comitiva, per un giro di circa un paio d’ore. A Francesca, il piccolo tour aereo era stato regalato dal marito, in occasione del loro anniversario di matrimonio. Anche lui (Valentino Mosca, 34enne originario di Chioggia) era a bordo del velivolo, ma è riuscito a salvarsi. Rimasto comunque ferito, l’uomo è ora ricoverato al Carlo Poma di Mantova. Insieme a loro, anche la sorella Lara Mosca, ferita e attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Cremona. Dalle prime indiscrezioni, pare che le sue condizioni siano gravissime.

Come viene riportato dai quotidiani, il pilota verrà indagato per omicidio colposo. Atto dovuto, questo, per poter far luce sulle cause che hanno portato alla tragedia. Nel frattempo, è stata già eseguita l’autopsia sul corpo di Francesca Pippa. Si attende il nullaosta da parte delle autorità, così da poter offrire alla donna un degno funerale.