Novità a Linate: consentiti profumi e acqua nel bagaglio a mano

Linate vara la svolta: aumenta la sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi. Dunque sì a profumi e acqua nel bagaglio a mano. Nel 2023 toccherà anche a Malpensa.

L’aeroporto di Milano Linate è il primo in Italia a dotarsi di un sistema modernissimo di macchine, che sono, letteralmente, in grado di fare la tac al bagaglio a mano. Aumenta, dunque, esponenzialmente il fattore sicurezza, grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi. Finalmente, a Linate, è consentito portare acqua e profumi nelle nostre borse, zaini e bagagli a mano.

È stata la società che gestisce gli scali milanesi di Linate e Malpensa, Sea, ad investire 8 milioni di euro sulla ‘Smart security’ e permettere ai viaggiatori di poter tornare a portare con sé acqua e profumi nel bagaglio a mano. L’obiettivo principale era quello di rendere i controlli più sicuri e al contempo di ridurre i tempi.

Ora, infatti, a Linate, non ci sarà più bisogno di svuotare l’intero bagaglio a mano, ma sono cinque ‘macchine intelligenti’ EDS-CB, che hanno sostituito quelle a raggi X, a fare la tac ai bagagli a mano. La particolarità, e grande vantaggio di queste apparecchiature, sta nel fatto che sono in grado di riconoscere automaticamente la presenza di esplosivi.

L’aeroporto di Milano Linate è il primo in Europa, non solamente in Italia, ad effettuare la totalità dei controlli dei bagagli a mano con le macchine Tac. E, per il 2023, è prevista anche per l’aeroporto di Malpensa la sostituzione dei vecchi macchinari, che saranno sostituiti da dispositivi ‘Smart security’.

La nuova tecnologia è stata sperimentata a Milano Linate, solamente a partire da questa estate, in quanto, a causa della Pandemia, nonostante i lavori erano stati fatti nell’ambito del totale restyling del city airport nel 2020, l’aeroporto era rimasto fermo per ben 113 giorni. Una novità così cospicua che la stessa Sea ha lanciato una campagna informativa, in merito.

«Preparati a un controllo più veloce e sicuro grazie ai nostri sistemi di sicurezza di ultima generazione. Liquidi, aerosol e gel passano attraverso questi controlli. Puoi lasciare nel tuo bagaglio liquidi, cellulari e pc». È questo quello che si legge nei nuovi cartelloni informativi aggiornati e l’apprezzamento dei viaggiatori, verso questa grande novità, parrebbe essere massimo.