17enne perde una gamba in un incidente. Guidatore positivo al test antidroga

Il giovane stava tranquillamente passeggiando quando un’auto l’ha travolto, in ospedale gli è stata amputata una gamba. Il guidatore era sotto effetto di cocaina e marijuana.

Un ragazzo di appena 17 anni è stato vittima di un tremendo incidente avvenuto a Cavallino in Puglia, nella zona del Salento. Il giovane è stato travolto da un’automobile a folle velocità mentre passeggiava tranquillamente a piedi nella zona di Corso Umberto I. Alla guida della macchina c’era un altro ragazzo, un 21enne della provincia di Lecce, il quale è risultato positivo alla cocaina e alla marijuana dopo il test antidroga.

Il 17enne ha subito l’asportazione della gamba in ospedale dopo l’operazione. Le sue condizioni all’arrivo in pronto soccorso sono sembrate da subito estremamente gravi ed è stato trasportato nella struttura sanitaria di Lecce per le cure. I carabinieri della zona sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Alla base dell’assurda vicenda ci sarebbe una scommessa che il 21enne avrebbe fatto con gli amici, il tutto sotto i fumi delle droghe assunte.

L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri. L’auto è una Volkswagen Golf la quale si è inserita nel corso a velocità, l’automobilista ha quindi perso il controllo ed è andata contro la vittima, travolgendola, per poi concludere il suo percorso sbattendo violentemente contro un muro. Nello scontro il guidatore si è anche procuratore diverse fratture.