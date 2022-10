Hacker attaccano Ferrari: sottratti 7 giga di dati segreti, forse nuovi incredibili progetti del Cavallino

Come già anticipato, non si tratta del primo attacco che Ferrari subisce ai danni dei suoi sistemi. E’ infatti accaduto che durante l’attacco del gruppo Everest ai danni di Speroni S.p.A., erano stati messi in vendita dati e progetti dell’azienda di Maranello, insieme a quelle di Lamborghini e Maserati, ma non era stata colpita l’infrastruttura informatica di Ferrari.

Non sembra tuttavia essere sorpresa la Ferrari dalle rivelazioni fatte dal sito Red Hot Cyber, che ha rilasciato una nota in cui riporta dicendo di essere «consapevole del fatto che alcuni media hanno segnalato la possibile perdita di informazioni da parte di Ferrari e la presenza di alcuni documenti online».

Nella nota si legge ancora: «Non c’è alcuna evidenza di una violazione dei propri sistemi o di ransomware e non c’è stata alcuna interruzione del proprio business e dell’operatività». Ferrari, «sta lavorando per identificare la fonte dell’evento e metterà in atto tutte le azioni necessarie».

