Musei Vaticani, turista straniero butta a terra due busti frantumandoli: bloccato dalla polizia

L’atto vandalico è occorso nella Galleria Chiaramonti: le due antiche sculture si trovavano su mensole a parete. Si ipotizza possa essersi trattato dell’azione di uno squinternato

Mercoledì scorso, verso le ore 13, due antiche sculture in marmo, per la precisione due busti, hanno subìto dei danni nei Musei Vaticani di Roma.

Nello specifico, un turista 65enne, statunitense ma nato in Egitto, avrebbe scagliato a terra i due busti che si trovavano sulle mensole nella Galleria Chiaramonti. Il turista è stato bloccato dalla polizia dove lo hanno interrogato. Attualmente c’è un’inchiesta in corso. Pare che si sarebbe trattato dell’atto di uno squinternato.

A bloccare per primi l’uomo sarebbero stati i custodi, giunti in loco dopo aver sentito il rumore di qualcosa che cadeva a terra. Sono sopraggiunti anche i gendarmi, che prestano servizio tutti i giorni ai Musei Vaticani, e che hanno contribuito a fermare il responsabile. Le due sculture si trovavano attaccate alle mensole, e quindi sarebbero state buttate al suolo con una certa dose di forza.

Nonostante ciò, da quanto si apprende, i danni che i busti avrebbero subìto non sarebbero «rilevanti, i volti non hanno subito grandi danneggiamenti, forse a uno dei due esemplari si è staccato un pezzo del naso». I busti sono stati portati in laboratorio per essere restaurati all’interno dei Musei Vaticani.

La denuncia

Da quanto trapela, il turista verrà denunciato per danni aggravati. L’uomo, da quanto si apprende, era arrivato nella Capitale tre giorni fa e ha anche dei precedenti per aver commesso atti osceni in luogo pubblico negli Usa.

Il gesto compiuto dal 65enne sarebbe legato a una condizione di disagio psichico. Il turista è stato affidato dalle autorità che si occupano della sicurezza al Vaticano, allo staff dell’Ispettorato di polizia vaticana, che attualmente si sta occupando del caso in collaborazione con il commissariato di Borgo.

Voleva incontrare il Papa

Come riporta Tgcom, l’uomo, che era piuttosto agitato, avrebbe anche asserito di voler parlare con Papa Francesco. Dopo aver inizialmente cercato di darsi alla fuga, è stato fermato dalla gendarmeria vaticana.