Nozze terminano in tragedia, bus con ospiti finisce in un burrone: muoiono 25 invitati

Sarebbe dovuto essere un giorno di festeggiamenti e invece si è trasformato in un dramma con diverse persone decedute e feriti

Avrebbe dovuto essere un giorno bello, quello più bello della vita di due persone, quel giorno in cui si festeggia un nuovo nucleo familiare che si forma. E invece, si è trasformato in una vera e propria tragedia.

Il bus noleggiato dagli sposi per trasportare gli invitati alle nozze è andato a schiantarsi in un burrone la notte del 4 ottobre scorso, precipitando da più di 400 metri. Erano 50 le persone a bordo dell’autobus, e di queste, 25 hanno perso la vita. Il tragico episodio si è verificato nell’Uttarakhand, in India.

La maggioranza dei passeggeri su quel bus sono persone invitate alle nozze, e le autorità del posto hanno aperto un’inchiesta per scoprire che cosa abbia causato il terribile sinistro. Il bus stava percorrendo una stretta strada di montagna, impervia, verso Laldhang, con 50 passeggeri a bordo.

Per ragioni oggetto di investigazione, il bus è andato a finire fuoristrada, in un dirupo. La polizia è intervenuta in modo tempestivo ed è riuscita a salvare diverse persone che si trovavano sul bus, tirando fuori parecchi feriti che poi sono stati accompagnati in vari ospedali.

Le parole del primo ministro sulla tragedia

In merito a questo terribile dramma, ha voluto dire la sua, esprimendo il proprio cordoglio, il primo ministro indiano Narendra Modi, che ha parlato del sinistro occorso definendolo ‘tragico’ e ‘straziante’. L’uomo ha scritto su Twitter:«In questa tragica ora, il mio pensiero è rivolto alle famiglie in lutto. Spero che coloro che sono stati feriti si riprendano il prima possibile».

Il record di sinistri stradali in India

Purtroppo, l’India, per quanto riguarda gli incidenti stradali, detiene un record davvero negativo a livello mondiale. Nonostante nel Paese vi sia solo l’1% di veicoli rispetto al resto del globo, la percentuale di decessi sulle strade è dell’11% rispetto al totale delle vittime a livello internazionale.

Un report della Banca Mondiale stimava 150 mila morti per sinistri stradali in India tutti gli anni, il che significa che moriva una persona ogni 4 minuti. Nel giugno scorso, un bus è caduto in un burrone mentre viaggiava alla volta del santuario di Yamuna.