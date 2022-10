GF Vip 7, arriva anche un esposto in Procura per il caso Bellavia: cosa rischia Mediaset

Guai in vista per il Grande Fratello Vip? Dopo i fatti riguardanti Marco Bellavia, è arrivato un esposto da parte del Codacons. Cosa accadrà ora?

Grande Fratello Vip, il Codacons presenta un esposto

Dopo quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip a Marco Bellavia, tantissimi telespettatori hanno esposto il dissenso per quello che alcuni concorrenti hanno fatto. Non solo il pubblico si è scagliato contro i vip che hanno avuto comportamenti sbagliati, ma anche tanti personaggi noti hanno preso le parti di Bellavia. Ora è arrivato un esposto da parte del Codacons contro il Grande Fratello Vip, pubblicato sul sito dell’associazione. L’esposto concerne: “atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia”.

Sul sito dell’associazione: “Sulla grave vicenda del bullismo ai danni di Marco Bellavia, concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, interviene il Codacons, che presenta oggi stesso un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in cui si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc”.

Grande Fratello Vip, Codancos: “Presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine”

Poi si legge ancora: “Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane.–Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori, che a migliaia si sono rivolti al Codacons chiedendo di intervenire sul caso.

Alla luce di quanto accaduto, presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità del concorrenti del GfVip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset”- questa è una parte del contenuto dell’esposto”.

Cosa accadrà dunque? Allo stato degli atti non si sa, ma la cosa certa è che i telespettatori sono stanchi di assistere a comportamenti come quelli messi in atto da alcuni partecipanti del reality e, nonostante il fatto che siano stati presi provvedimenti contro di loro, il pubblico si è detto lontano da quanto accaduto.