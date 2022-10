Pestaggio ragazzo down: ecco cosa dicevano nelle chat i picchiatori

L’indifferenza, la gelosia, la paura, l’ignoranza: sono tanti gli elementi che vengono fuori dalle intercettazioni delle chat dei giovani coinvolti nel pestaggio di un ragazzo con disabilità, lo scorso anno a Roma.

Nelle chat dei ragazzi il movente che li ha portati al pestaggio del 17enne down, forse la gelosia per l’interesse che il giovane aveva dimostrato verso la fidanzata di uno dei picchiatori. A maggio del 2021 nei pressi della zona Piramide a Roma la violenza selvaggia del gruppo su una persona disabile.

Parlano “er Cicoria” e “er Fragolone” così si chiamavano tra loro i ragazzi della gang. “Aò ma l’hai visto porco…“. “Se stava pe’ scopa’ a piskella mia” questo l’esordio nelle chat. Fragolone giura vendetta e spiega come hanno pianificato ed eseguito il pestaggio. Lui un giovane dell’istituto tecnico del centro sa di avere sbagliato e ammette che quello che hanno fatto. Dall’altra parte c’è sgomento in frasi con errori da penna rossa in grammatica.

Ginevra, questo il nome della fidanzata, sembra rasserenarlo sulla sua fedeltà e non commenta l’orrenda violenza nel confronti del disabile. “Però amo’ se poi vanno a rompe er ca…al piskello mio non credo che sto bona” si legge in uno dei suoi messaggi con un’amica. Scrivono gli investigatori che “Seguono altri messaggi e il 15 maggio 2021 Ginevra richiama l’attenzione dell’amica e successivamente trasmette un messaggio vocale dicendo che lei non fa parte della ’18’ (la gang che ha pestato un’altra comitiva al Pincio ad aprile 2021, un mese prima degli avvenimenti che hanno riguardato Lorenzo, ndr) ma ne fa parte il suo fidanzato“

Anche Ginevra è tra le responsabili di quanto accaduto, risulta indaga per lesioni, sottoposta a perquisizione dove viene sequestrato il telefono dove vengono rinvenute le discussioni con il fidanzato. Er Fragolone è con gli amici, viene intercettato dalla polizia “Stamo sotto indagine” afferma. Un altro amico commenta “L’amichetti tua se fanno i pazzi…mena’ uno down…c’avete tutta Roma contro“. E poi “Avete scatenato un macello che manco ve immaginate…avete fatto ntoppa a gente seria. So’ sincero co ‘sta cosa ve siete praticamente suicidati“.