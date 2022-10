Sparatoria in corso all’interno di un albergo, gli agenti: “State lontano da questa zona”

È in corso una sparatoria all’interno di un albergo. Secondo quanto reso noto dalla Polizia, il sospettato sta sparando e gli agenti stanno cercando di mettere la zona in sicurezza.

La polizia è intervenuta su Twitter chiedendo ai residenti di “stare lontano da questa zona perché c’e’ una sparatoria in corso ed è molto pericoloso”.

Una sparatoria è in corso in un albergo, l’Hampton Inn, di Dearborn, in Michigan. Lo rende noto la Michigan State Police. A Dearborn la Polizia si trova in un albergo per fermare una sparatoria in corso. Secondo i primi riscontri ci sarebbe almeno una vittima, l’assassino dovrebbe trovarsi al terzo piano dell’hotel.

La polizia di Stato del Michigan l’ha definita “una scena di ripresa attiva” e ha aggiunto: “Questa situazione è attiva e pericolosa. State lontani dalla scena”.

“Ci sono ancora colpi sparati dal sospetto. Truppe e ufficiali stanno lavorando per ripulire l’intera area intorno all’hotel “, ha affermato MSP. La polizia di Dearborn ha anche esortato le persone a evitare la zona fino a nuovo avviso. La Duvall Elementary School è entrata in un “blocco morbido” precauzionale.

There is a current active shooting scene at the Hampton Inn, 22324 Michigan Ave in Dearborn. This situation is active and dangerous. Stay away from the scene. pic.twitter.com/bLAlwdmDgn — MSP Second District (@mspmetrodet) October 6, 2022

In aggiornamento…