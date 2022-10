Stop alle docce in palestra, costano troppo:«Lavatevi a casa»

A Treviso, le palestre decidono di chiudere le docce:«Ci costano troppo, lavatevi a casa». Il caro bollette sta portando a misure severe

Il caro bollette lascia il segno in tanti settori dell’economia italiana. A Treviso, l’aria di rincari si fa sentire pesantemente e i proprietari di alcune palestre della zona sono già corsi ai ripari. Ci sono strutture che hanno chiuso gli spogliatoi e altre che hanno deciso di chiudere le docce. Altre ancora stanno attendendo le prossime bollette per decidere il da farsi e provvedere a chiudere il rubinetto dell’acqua calda.

Una situazione quanto mai drammatica, che costringe a scelte quanto mai drastiche. «Ci dispiace per i clienti che non lo meritano, ma sennò non si sopravvive». Sono le parole di Vittorio Casellato, di SportTeam Treviso. Ormai anche la doccia sembra essere diventata un vero e proprio lusso. Uno dei rituali del post workout in palestra, insomma, viene così nettamente cancellato. Il nuovo trend, infatti, è acquistare i pacchetti dei centri low cost con abbonamenti da 19 euro al mese e utilizzare la doccia dell’impianto, anziché quella di casa.

Il rincaro considerevole delle bollette di gas e luce, però, pone in seria difficoltà i gestori delle strutture sportive, che stanno, per l’appunto, valutando se dare lo stop alla doccia dopo la lezione.

«Stiamo tremando nell’attesa della bolletta di settembre, abbiamo già cambiato tutte le luci ottimizzando con lampade a led. E, quest’anno abbiamo ritoccato la retta di 20 euro. Del resto eravamo fermi al 2000 con le tariffazioni». Si percepisce una grande preoccupazione dalle parole di Marina Polo dello Studio Pilates 11. Preoccupazione, che si sente forte in tutta la categoria e in tantissime altre, in realtà. Ci sono grandi timori per i mesi a venire: «La palestra è piccola, il pilates non è una disciplina che faccia poi sudare e quindi in genere le nostre clienti non fanno docce. Ma so per certo che in altre palestre c’era preoccupazione perchè gli abbonamenti all inclusive hanno subito un’impennata per far fronte ai rincari e risparmiare sulle docce a casa. Del resto il periodo è davvero difficile. Studio Pilates non metterà il lucchetto all’acqua calda ma sul riscaldamento saremo ferrei: non si sale oltre i 19 gradi».